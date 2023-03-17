У Сунака заявили, что война в Украине может завершиться во время визита Си Цзиньпина в Москву

Лидер Китая Си Цзиньпин может использовать свой визит в Россию, чтобы поощрить российского президента Владимира Путина дать команду своей армии покинуть территорию Украины. Об этом заявил спикер премьер-министра Британии Риши Сунака, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Если Китай хочет сыграть настоящую роль в восстановлении суверенитета Украины, то мы, очевидно, будем приветствовать это", — заявил спикер Риши Сунака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Спикер премьер-министра Британии добавил, что любое мирное соглашение, которое не основывается на суверенитете и самоопределении Украины — не является мирным соглашением вообще.

"Поэтому мы будем продолжать призывать Китай, как мы это делали раньше, присоединиться к другим странам мира и призвать Путина вывести свои войска", — добавил спикер.

Отметим, сегодня появилось подтверждение, что лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию. После чего, скорее всего, проведет онлайн беседу с украинским президентом, пытаясь продвинуть китайские мирные инициативы. Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Цинь Ганом, пытаясь нащупать точки соприкосновения. А из США звучат предостережения касательно того, что китайский "мирный план" одобряет оккупацию Россией украинских территорий. О чём говорит активизация КНР в статусе миротворца? Может ли Пекин предложить что-то такое, что устроит и Киев, и Москву? Может ли надавить на Кремль, чтобы тот стал более конструктивен в ракурсе переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Китае назвали главную цель визита Си Цзиньпина в Россию.



