logo

BTC/USD

26440.43

ETH/USD

1718.53

LTC/USD

81.99

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Сунака заявили, что война в Украине может завершиться во время визита Си Цзиньпина в Москву
commentss НОВОСТИ Все новости

У Сунака заявили, что война в Украине может завершиться во время визита Си Цзиньпина в Москву

Спикер премьера Великобритании Сунака заявил, что Си Цзиньпин должен призвать Путина завершить войну во время визита

сегодня, 15:04 comments1176
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Лидер Китая Си Цзиньпин может использовать свой визит в Россию, чтобы поощрить российского президента Владимира Путина дать команду своей армии покинуть территорию Украины. Об этом заявил спикер премьер-министра Британии Риши Сунака, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

У Сунака заявили, что война в Украине может завершиться во время визита Си Цзиньпина в Москву

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Если Китай хочет сыграть настоящую роль в восстановлении суверенитета Украины, то мы, очевидно, будем приветствовать это", — заявил спикер Риши Сунака.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Спикер премьер-министра Британии добавил, что любое мирное соглашение, которое не основывается на суверенитете и самоопределении Украины — не является мирным соглашением вообще.

"Поэтому мы будем продолжать призывать Китай, как мы это делали раньше, присоединиться к другим странам мира и призвать Путина вывести свои войска", — добавил спикер.

Отметим, сегодня появилось подтверждение, что лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию. После чего, скорее всего, проведет онлайн беседу с украинским президентом, пытаясь продвинуть китайские мирные инициативы. Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Цинь Ганом, пытаясь нащупать точки соприкосновения. А из США звучат предостережения касательно того, что китайский "мирный план" одобряет оккупацию Россией украинских территорий. О чём говорит активизация КНР в статусе миротворца? Может ли Пекин предложить что-то такое, что устроит и Киев, и Москву? Может ли надавить на Кремль, чтобы тот стал более конструктивен в ракурсе переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Китае назвали главную цель визита Си Цзиньпина в Россию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-air-raid-warnings-sound-across-country-uk-and-france-to-develop-precision-strike-weapons-12541713?postid=5638553#liveblog-body
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!