Наблюдается серьезный прирост: в какую область оккупанты перебрасывают резервы

Страна-агрессор сосредоточила в Запорожской области около 90 000 оккупантов, однако этих сил ей недостаточно для продвижения, поэтому на юге продолжаются преимущественно позиционные бои. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Защитник отметил, что в Запорожской области россиян "достаточно много" – почти 90 000. Наблюдается прирост этого количества – за последние три недели добавилось еще 2000.

"Однако наша разведка говорит, что резких существенных изменений, которые повлияли бы на изменение характера боевых действий, нет, и признаков формирования наступательной группировки врага не выявлено", – сказал Лиховий.

То есть того количества вражеского состава, которое есть в Запорожской и Херсонской областях, россиянам не хватает для наступления куда-то дальше, чем те рубежи, где сейчас стоят оккупанты, объяснил спикер ВСУ.

Он отметил, что россияне не могут вести активные боевые действия сразу на нескольких направлениях. Основная их активность сосредоточена в Донецкой и Харьковской областях, поэтому на южных отрезках фронта продолжаются более позиционные противостояния.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин продолжает демонстрировать, что он не намерен даже останавливаться на той линии фронта, которая проходит сейчас. Какие города мечтает захватить Путин? Где он может пойти в новое наступление? Издание "Комментарии" узнало ответы на эти вопросы, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска продолжают наступательные операции одновременно на нескольких участках фронта. Направление Авдеевка-Покровск остается основным для военных усилий России. Об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии в Twitter (X).



