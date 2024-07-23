Какие новые города мечтает оккупировать Путин: где РФ пойдет в новое наступление

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин продолжает демонстрировать, что он не намерен даже останавливаться на той линии фронта, которая проходит сейчас. Какие города мечтает захватить Путин? Где он может пойти в новое наступление? Издание "Комментарии" узнало ответы на эти вопросы, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "ТСН" заявил, что Владимир Путин грезит и требует от своего генералитета восстановления тех рубежей и позиций, которые были созданы на середину 2023 года. Он требует ликвидацию плацдарма севернее Урожайного и в районе Работино, чтобы таким образом зафиксировать линию боевого столкновения.
Резюмируя, он предполагает, что российская верхушка будет откладывать вопросы мобилизации по меньшей мере до сентября-октября в надежде на стабилизацию ситуации на фронте, на заморозку конфликта.
Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что российские оккупанты перебрасывают дополнительные силы на Харьковщину для того, чтобы оттянуть часть украинских войск на это направление.
По его словам, враг просто подкрепляет свои позиции, чтобы нашим силам не удавалось проводить активные и эффективные контратаки, чтобы вытеснить противника оттуда.
Эксперт считает, что россияне будут использовать этот момент – нависание с северного фланга, постоянно. Чтобы мы там удерживали наши силы, чтобы мы там удерживали наши подразделения, которые используют снаряды, боеприпасы. И не применяли их там, где враг в полной мере наступает наиболее активно.
По мнению эксперта, несмотря на то, что враг перебрасывает новые группировки на Харьковщину – его резервы пока исчерпываются.
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