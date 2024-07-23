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Какие новые города мечтает оккупировать Путин: где РФ пойдет в новое наступление

Сейчас фронт выглядит пока более стабильным, чем несколько месяцев назад

сегодня, 08:50
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин продолжает демонстрировать, что он не намерен даже останавливаться на той линии фронта, которая проходит сейчас. Какие города мечтает захватить Путин? Где он может пойти в новое наступление? Издание "Комментарии" узнало ответы на эти вопросы, проанализировав мнения экспертов.

Какие новые города мечтает оккупировать Путин: где РФ пойдет в новое наступление

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин мечтает о тотальном контроле над шестью регионами

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "ТСН" заявил, что Владимир Путин грезит и требует от своего генералитета восстановления тех рубежей и позиций, которые были созданы на середину 2023 года. Он требует ликвидацию плацдарма севернее Урожайного и в районе Работино, чтобы таким образом зафиксировать линию боевого столкновения. 

"Во-вторых: Путин мечтает о тотальном контроле над шестью регионами, которые вписаны в российскую конституцию: Донецк, Луганск, Херсон, Крым, Севастополь, Запорожье. Все это, по мнению кремлевского диктатора, должно стать официально признанной мировым сообществом территорией России", – говорит Селезнев.

Резюмируя, он предполагает, что российская верхушка будет откладывать вопросы мобилизации по меньшей мере до сентября-октября в надежде на стабилизацию ситуации на фронте, на заморозку конфликта.

Россияне пойдут на определенную паузу

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что российские оккупанты перебрасывают дополнительные силы на Харьковщину для того, чтобы оттянуть часть украинских войск на это направление.

"Основной театр боевых действий с точки зрения наступления врага — это Донецкая область. Она такой и будет оставаться. Что касается Харьковщины, наш фронт стабилен, наши силы его удерживают", — сказал Мусиенко.

По его словам, враг просто подкрепляет свои позиции, чтобы нашим силам не удавалось проводить активные и эффективные контратаки, чтобы вытеснить противника оттуда.

Эксперт считает, что россияне будут использовать этот момент – нависание с северного фланга, постоянно. Чтобы мы там удерживали наши силы, чтобы мы там удерживали наши подразделения, которые используют снаряды, боеприпасы. И не применяли их там, где враг в полной мере наступает наиболее активно.

По мнению эксперта, несмотря на то, что враг перебрасывает новые группировки на Харьковщину – его резервы пока исчерпываются.

"Признаки этого есть. И я думаю, что они пойдут на определенную паузу. А где-то в октябре попытаются возобновить наступательные действия. И это наступление будет носить политико-пропагандистский характер. До конца года им надо продемонстрировать активность, что они владеют инициативой. Но она не закончится оперативно-стратегическими прорывами. Все, что российские войска могут достичь — они уже показали. Это успехи тактического уровня и не более. А фронт выглядит сейчас более стабильным, чем несколько месяцев назад", — добавил Мусиенко.

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