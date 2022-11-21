На Запорожской АЭС обнаружили нерадиоактивную утечку: в МАГАТЭ рассказали подробности

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что нашли на Запорожской АЭС нерадиоактивную утечку, произошедшую из-за повреждения резервуаров для хранения конденсата. Также специалисты оценили ущерб от массированного обстрела, произошедшего 20 ноября. Об этом говорится на сайте МАГАТЭ. Запорожская АЭС (фото из открытых источников) Специалисты подтвердили, что непосредственных проблем с ядерной безопасностью пока нет. Главное оборудование на станции не повреждено, несмотря на серьезные разрушения территории. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что это один из самых серьезных инцидентов за последнее время.



Подтверждено, что шесть реактивных блоков находятся в стабильном статусе. Отработанное топливо, свежее топливо и разного уровня находящиеся в соответствующих хранилищах реактивные отходы, цельные. Но специалисты МАГАТЭ увидели масштабные повреждения на территории Запорожской АЭС. "Это обуславливает серьезную обеспокоенность, поскольку четко демонстрирует абсолютную интенсивность атак на одну из крупнейших в мире атомных электростанций", — заявил Гросси. Кроме того, эксперты агентства нашли разного уровня повреждения в оборудовании станции, ее зданиях, инфраструктуре. Представители МАГАТЭ сообщили, несмотря на то, что больше атак на станцию не было, россияне продолжают обстреливать территории в районе соседнего города Энергодар и промышленной зоны "Нам повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз нам может не повезти", – заявил Гросси 20 ноября и сообщил, что он активизировал консультации по созданию охранной зоны на Запорожской АЭС. Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Путин хочет перехода Запорожской АЭС под контроль России.

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