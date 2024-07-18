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На Западе впервые рассказали с чем США и ЕС подставили Украину: почему война зашла в тупик

Politico выдало резонансный материал о том, что НАТО фальшивыми обещаниями питает призрачные надежды Украины

сегодня, 14:35 comments1566
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Кравцев Сергей

После провального контрнаступления в 2023 году Украина стала осознавать, что ее силы не могут вернуть больше своей территории. Несмотря на поток большой западной помощи, Киеву может быть трудно удержать то, что у него есть – обстоятельство, свидетельствующее о том, что он начнет рассматривать переговоры с Москвой, чтобы прекратить или даже заморозить конфликт путем перемирия до того, как ситуация на поле боя ухудшится и пространство для переговоров уменьшится. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале рейтингового издания "Politico".

На Западе впервые рассказали с чем США и ЕС подставили Украину: почему война зашла в тупик

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Но вместо этого Вашингтон и европейские столицы, к сожалению, удваивают — по крайней мере риторически — утверждение, что Украина когда-нибудь присоединится к НАТО. На самом деле, после продвижения туманного "мостика к возможному членству Украины перед саммитом, во время встречи лидеры НАТО заявили, что Украина находится на "необратимом пути" к вступлению", — отмечает издание.

Авторы материала отмечают, что недавно США также подписали с Киевом соглашение о безопасности сроком на 10 лет и одобрили использование оружия США украинскими силами по целям в Российской Федерации. Между тем, поддержанный лидерами стран Балтии президент Франции Эммануэль Макрон предложил отправить сухопутные войска НАТО в Украину. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США намекнул, что развертывание инструкторов НАТО в Украине неизбежно.

Впрочем, издание отмечает, что было бы глупо принять Украину в НАТО — сейчас или когда-нибудь. Любой возможный сценарий вступления Украины представляет неразрешимую дилемму: страну нельзя принять, пока она находится в состоянии войны с Россией – главное потому, что это немедленно забросит НАТО и Россию в ядерный кризис. Кроме того, любое обязательство защищать Украину в будущем не будет надежным сдерживающим фактором. Андеррайтер альянса, США, уже четко продемонстрировал, что не будет воевать и рисковать ядерной войной от имени Украины, даже если на карту поставлена выживание последней, поскольку у США нет жизненного интереса в этом.

"Проще говоря, обещания Запада – пустые разговоры, а членство Украины в НАТО пока не рассматривается. Предложение Макрона выглядит достаточно несерьезным, а пакт США является по сути символическим", — пишет издание.

Читайте на портале "Комментарии" — Politico назвало лучший из возможных вариантов для Украины в войне.




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Источник: https://www.politico.eu/article/war-ukraine-nato-membership-nuclear-war-fight-russia-defense-75-anniversary/
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