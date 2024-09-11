На Западе вдруг заявили о вреде от обучения украинских солдат

Министерство обороны Великобритании сожалеет, что военная поддержка, оказываемая Украине, "ограничила" возможности армии по подготовке собственных солдат, поскольку сократила доступность учебных объектов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph", со ссылкой на опубликованный доклад.

Обучение украинских солдат. Фото из открытых источников

Отмечается, что из-за подготовки военнослужащих ВСУ на полигонах в Британии заявки британских армейских подразделений на проведение тренировочных занятий в 2023 году был отложены в восемь раз чаще, чем в 2019 году.

"Это объясняется тем, что четверть учебных площадей армии используется для операции Interflex — программы базовой подготовки пехоты в Великобритании, в которой приняли участие более 45 тысяч украинских новобранцев", — пишет издание.

Как отметил глава Аудиторского офиса Гарет Дэвис, планируя будущую поддержку Украины, Министерство обороны должно найти баланс между стратегическими интересами Великобритании и поддержанием ее собственного военного потенциала, включая обеспечение надлежащих запасов оборудования и достаточной подготовки британских войск.

Читайте также на портале "Комментарии" — большая часть военной помощи, которую Великобритания передала Украине, состояла из старого снаряжения, которое сами бы британские военные уже никогда не использовали. Если бы не поставки Украине, то данное военное снаряжение должно было быть утилизировано. К примеру, это касается армейских ботинок, которые уже были непригодны к использованию. Об этом свидетельствует заявление Государственного контроля Великобритании, сообщает "Financial Times".

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