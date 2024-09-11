Это может стать серьезной проблемой: почему Сырский не может отправить новые бригады на фронт

Год назад украинское командование приступило к формированию первой из 11 новых бригад, каждая из которых имеет численность от 150 до 160 человек. Эти бригады должны быть развернуты на фронте для замены истощенных сил, однако у новых подразделений существует острая проблема с нехваткой современного вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

ВСУ. Фото из открытых источников

"Это может стать серьезной проблемой для украинцев, когда новые, но плохо оснащенные бригады заменят старые, но лучше оснащенные бригады, когда последние наконец-то уйдут с линии соприкосновения", — отмечает аналитик издания.

Так, СМИ отмечает, фотоснимки одной из новосозданных бригад – 154-й механизированной бригады – показывают, что на самом деле с оснащением новых подразделений есть большие проблемы.

"Гусеничные боевые машины пехоты БМП-1 1960-х годов. Колесные разведывательные машины БРДМ-2 также 60-х годов. Колесные бронетранспортеры VAB французского производства 70-х годов. Колесные машины охраны M-1117 1990-х годов, предоставленные Соединенными Штатами. 154-я механизированная бригада в основном имеет более старые и легкие машины, ни одна из которых не имеет брони толщиной более 33 миллиметров — достаточно, чтобы отражать пулеметные выстрелы", — пишет "Forbes".

Аналитики отмечают, что в бригаде есть и более тяжелые машины – 60-летние танки Т-62, хотя не исключено также, что все Т-62, замеченные на полигонах, где проходят подготовку бойцы 154-й механизированной бригады, на самом деле принадлежат не бригаде, а ее инструкторам.

Авторы материала пришли к выводу, если 154-я механизированная бригада на самом деле имеет на вооружении танки Т-62, то это тревожный звоночек для армии, в которой в основном используются достаточно современные и надежные версии Т-64 и Т-72, а также западные Challenger 2, М-1, Leopard 1 и Leopard 2.

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