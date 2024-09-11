Это может стать серьезной проблемой: почему Сырский не может отправить новые бригады на фронт

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Кравцев Сергей
Год назад украинское командование приступило к формированию первой из 11 новых бригад, каждая из которых имеет численность от 150 до 160 человек. Эти бригады должны быть развернуты на фронте для замены истощенных сил, однако у новых подразделений существует острая проблема с нехваткой современного вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".
ВСУ. Фото из открытых источников
Так, СМИ отмечает, фотоснимки одной из новосозданных бригад – 154-й механизированной бригады – показывают, что на самом деле с оснащением новых подразделений есть большие проблемы.
Аналитики отмечают, что в бригаде есть и более тяжелые машины – 60-летние танки Т-62, хотя не исключено также, что все Т-62, замеченные на полигонах, где проходят подготовку бойцы 154-й механизированной бригады, на самом деле принадлежат не бригаде, а ее инструкторам.
Авторы материала пришли к выводу, если 154-я механизированная бригада на самом деле имеет на вооружении танки Т-62, то это тревожный звоночек для армии, в которой в основном используются достаточно современные и надежные версии Т-64 и Т-72, а также западные Challenger 2, М-1, Leopard 1 и Leopard 2.
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