На Западе уже окончательно все решили по Украине: какой опасный вариант "мира" предлагают Киеву

Возможное предложение по завершению войны России против Украины предусматривает гарантии безопасности от США и Европы, масштабную финансовую поддержку, общую энергетическую модель и прекращение огня вдоль линии фронта. Об этом сообщил заместитель главного редактора The Washington Post Дэвид Игнатиус в эфире проекта "Студия Запад" на Эспрессо и Slawa.TV, ссылаясь на американского чиновника, осведомленного о ходе переговоров.

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По словам журналиста, украинская делегация во Флориде встретилась с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. К работе над предложением также присоединились Джаред Кушнер и Стив Виткофф. После согласования документа, всеми участниками его планируют представить России.

Потенциальный мирный пакет может состоять из четырех ключевых элементов. Первый — гарантии безопасности для Украины со стороны Вашингтона и европейских партнеров, которые по уровню надежности могли бы быть подобными гарантиям, предусмотренным статьей 5 НАТО.

Второй компонент – масштабная экономическая помощь. Она должна включать послевоенное восстановление, финансовую поддержку семей погибших и раненых военнослужащих и другие потребности страны.

Третьим элементом Игнатиус назвал возможную общую российско-украинскую энергетическую модель. Она могла бы предусматривать получение Украиной части доходов от транзита российской нефти и газа по трубопроводам в Европу. По замыслу это создало бы дополнительную экономическую основу для будущего.

Четвертый пункт касается прекращения огня и территориального вопроса. Переговорщики стремятся сформировать пакет договоренностей, позволяющий сторонам согласиться на территориальные компромиссы и остановить боевые действия вдоль линии фронта или линии контроля.

Игнатиус отметил, что подобные идеи обсуждались и раньше. В то же время, его внимание привлекло сотрудничество американских представителей с европейскими партнерами и украинской делегацией, в которую входят Рустем Умеров, а также, при необходимости, генерал Буданов.

Портал "Комментарии" уже писал, что политолог и политтехнолог Тарас Загородний считает, что Украина не должна полагаться на изменение политики Дональда Трампа или результаты американских выборов.