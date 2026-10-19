На Заході вже остаточно все вирішили за Україну: який небезпечний варіант "миру" пропонують Києву

Можлива пропозиція щодо завершення війни Росії проти України передбачає гарантії безпеки від США та Європи, масштабну фінансову підтримку, спільну енергетичну модель і припинення вогню вздовж лінії фронту. Про це повідомив заступник головного редактора The Washington Post Девід Ігнатіус в ефірі проєкту "Студія Захід" на Еспресо та Slawa.TV, посилаючись на американського посадовця, обізнаного з перебігом переговорів.

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За словами журналіста, українська делегація у Флориді зустрілася з радниками з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. До роботи над пропозицією також долучилися Джаред Кушнер і Стів Віткофф. Після узгодження документа всіма учасниками його планують представити Росії.

Потенційний мирний пакет може складатися з чотирьох ключових елементів. Перший — гарантії безпеки для України з боку Вашингтона та європейських партнерів, які за рівнем надійності могли б бути подібними до гарантій, передбачених статтею 5 НАТО.

Другий компонент — масштабна економічна допомога. Вона має охоплювати повоєнну відбудову, фінансову підтримку родин загиблих і поранених військовослужбовців та інші потреби країни.

Третім елементом Ігнатіус назвав можливу спільну російсько-українську енергетичну модель. Вона могла б передбачати отримання Україною частини доходів від транзиту російської нафти й газу трубопроводами до Європи. За задумом, це створило б додаткову економічну основу для майбутнього.

Четвертий пункт стосується припинення вогню та територіального питання. Переговорники прагнуть сформувати пакет домовленостей, який дозволив би сторонам погодитися на територіальні компроміси й зупинити бойові дії вздовж лінії фронту, або лінії контролю.

Ігнатіус зазначив, що подібні ідеї обговорювалися й раніше. Водночас його увагу привернула співпраця американських представників із європейськими партнерами та українською делегацією, до якої входять Рустем Умєров, а також, за потреби, генерал Буданов.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог і політтехнолог Тарас Загородній вважає, що Україна не повинна покладатися на зміну політики Дональда Трампа чи результати американських виборів.