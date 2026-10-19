Інакше це примус до капітуляції: Україну попередили про останній шанс перемоги Путіна у війні

Політолог і політтехнолог Тарас Загородній вважає, що Україна не повинна покладатися на зміну політики Дональда Трампа чи результати американських виборів. На його думку, ключ до посилення позицій Києва — власне виробництво зброї, удари по стратегічних об’єктах Росії та пошук надійних союзників. Про це експерт заявив під час обговорення енергетичних атак РФ, політики Вашингтону та перспектив переговорів.

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Загородній наголосив, що розраховувати на дипломатичні домовленості без реального посилення українських можливостей небезпечно. Він також звернув увагу на те, що Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, попри розмови про можливе енергетичне перемир’я.

"Виробництво власної зброї, удари по території Росії — все. Тоді на нас будуть зважати. По-іншому це не працює. Ми не повинні мислити категоріями, а що там, як там будуть вибори проходити. Ні, ми повинні мислити категоріями, як ми виробляємо зброю", — заявив політолог.

На переконання експерта, Україна має продовжувати шукати способи послаблення російської економіки, зокрема через удари по нафтопереробній інфраструктурі та цифрових центрах, які забезпечують роботу державних і фінансових систем РФ. Водночас він закликав активніше співпрацювати з партнерами, які готові підтримувати Київ не лише заявами, а й конкретними рішеннями.

Окремо Загородній висловився про переговорний процес, застерігши від угод, які можуть перетворитися на механізм тиску на Україну. За його словами, Москва зацікавлена в домовленостях, що обмежуватимуть можливості українського спротиву.

"Нам іншого виходу немає, як виживати, тому що по-іншому просто так звані угоди — це фактично примус України до капітуляції", — підсумував Загородній.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що проміжні вибори у США, які відбудуться 3 листопада, можуть вплинути на політичні можливості президента Дональда Трампа та посилити механізми контролю за його рішеннями. Однак Україні не варто очікувати, що результати голосування автоматично призведуть до збільшення військової допомоги або посилення санкцій проти Росії.