На Западе ужаснули прогнозом: сколько ракет и беспилотников за ночь РФ может направить на Украину

Растущая оборонная промышленность РФ, которую усилило расширение ракетного завода в Воткинске и цепочки поставок, вскоре позволит оккупантам запускать 1000 ракет и беспилотников по украинским городам за одну ночь. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Telegraph".

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

В материале говорится, что российский диктатор Владимир Путин надеется, что, нанося повторные атаки, он сможет сломить боевой дух населения Украины, истощить оборону Киева и остудить пыл Запада к сохранению поддержки.

"Они нацеливаются на населенные пункты, потому что пытаются истощить украинскую противовоздушную оборону (ПВО), и они знают, что украинская ПВО будет отдавать приоритет защите городов и критической инфраструктуры", — прокомментировал Майкл Кофман, ведущий аналитик российских и украинских военных операций.

Издание сообщило, что российская оборонная промышленность, которую поддерживают китайские фирмы и помогают уклоняться от западных санкций, теперь накапливает достаточно оружия, чтобы выдержать как минимум еще два года войны, а производство беспилотников только в мае выросло на 17%.

Отмечается, что уязвимость Украины усугубилась из-за решения США прекратить поставки ключевых видов оружия, некоторые из которых уже были в Польше.

Источник издания в украинской разведке сообщил, что отсутствие зенитных ракет Patriot, в частности, может оставить без защиты крупные города. В частности, жители столицы могут оказаться беззащитными перед новыми атаками противника.

"Есть вещи, которые могут поставлять только США. Потеря перехватчиков противоракетной обороны PAC-3 оставит ранее безопасные города, такие как Киев, открытыми для атаки российских баллистических ракет", – говорится в публикации.

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