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На Западе увидели признаки подготовки РФ к масштабному наступлению в Украине

По информации FT, Россия готовится к масштабному наступлению в Украине

сегодня, 11:02
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Кравцев Сергей

С большой вероятностью можно сказать, что Россия готовится к более масштабному наступлению в Украине, в место того, чтобы сигнализировать о готовности к мирным переговорам и прекращению боевых действий. Об этом говорится в публикации "Financial Times".

На Западе увидели признаки подготовки РФ к масштабному наступлению в Украине

Российские войска. Фото: из открытых источников

Представители украинской разведки сообщили изданию, что Россия перебрасывает силы в ключевые горячие точки на поле боя.

Аналитический мониторинговый канал DeepState также заявил, что на этой неделе российские оккупационные войска захватили больше территории в восточной части Донецкой области, особенно вокруг горячих точек Покровска и Торецка.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска продвинулись в Малиновке, Багатире и возле Новоселки, что в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные мониторингового аналитического канала DeepState.

Аналитики подтверждают, что россияне продвинулись в Малиновке, Багатире и возле Новоселки, что в Донецкой области.

Также издание "Комментарии" сообщало – Покровское направление остается таким, где больше зафиксировано самое большое количество штурмов, как и самое большое количество уничтоженного личного состава противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. 

"В целом активность врага высока по всей линии, от Богатыря до Константиновского котла. Юго-западнее Костяновки враг имел продвижение благодаря низкому боевому уровню подготовки нашего личного состава, плохому взаимодействию и низкому уровню способностей ударных БпЛА подразделений, отвечавших за данное направление", — рассказал военный.




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Источник: https://www.ft.com/content/a43c7876-7d7b-4d1c-96fd-98b60a1c6223
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