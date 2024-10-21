На Западе увидели "фундаментальные проблемы" России из-за войны: детали

В своих попытках покончить с государственностью Украины путинский режим все больше вынужден полагаться на иностранную рабочую силу для военно-промышленного комплекса, а теперь еще и на иностранные войска. Это свидетельствует об изначальной слабости самой России, которая не в состоянии выполнить прихоть диктатора. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в редакционной статье британского издания The Guardian.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что население России в четыре раза больше, чем в Украине, но Кремль все равно вынужден импортировать не только оружие, но и людей. Политика стимулирования рождаемости в России в целом потерпела фиаско. Население страны сокращается и стареет, из-за чего трудовые мигранты стали привычным явлением в российских городах.

Но пандемия, а затем и полномасштабная война нарушила и этот баланс. Сейчас российской экономике не хватает около 4,8 миллионов рабочих рук, а фронт в Украине лишь усугубляет ситуацию, постоянно высасывая из России все новых и новых людей, акцентируют авторы статьи.

На этом фоне российские власти пытались привлекать иностранных наемников, деньгами заманивая на военную службу граждан Индии, Непала и других стран. Теперь дело дошло до северокорейских солдат. Параллельно на военные заводы вербуют граждан африканских стран, о чем стало известно недавно.

"Попытка президента Владимира Путина присоединить территорию к большой России поддерживается иностранным военным персоналом и рабочими. Это говорит не столько о силе растущих альянсов, какими бы тревожными они ни были, а больше о фундаментальных внутренних проблемах, с которыми столкнулась его страна еще до того, как он начал вторжение, которое опустошило Украину и убило столько собственных граждан России", — резюмирует The Guardian.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли мы приближаемся к переговорам: о чем говорят заявления Зеленского и Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина заявляют, что хоть сейчас прекратят войну: назвали циничное условие мира в Украине.



