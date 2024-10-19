У Путина заявляют, что хотя сейчас прекратят войну: назвали циничное условие мира в Украине

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Кравцев Сергей
Российская Федерация считает обеспечение своей безопасности "ключевым условием при урегулировании украинского кризиса". Как сообщает портал "Комментарии", такую заву в интервью российским пропагандистам сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Кроме того, главный рупор Кремля в очередной раз нагло заявил, будто диктатор Путин "открыт к диалогу по урегулированию в Украине".
По словам спикера Кремля, диалог "не будет простым, но любая война заканчивается миром".
Следует отметить, что в подобном тоне вчера высказался еще один верный подданный российского диктатора глава МИД России Сергей Лавров. Он выступил с громкими заявлениями по поводу готовности Кремля прекратить войну в Украине, но только после выполнения Киевом и Западом ряда условий. Главное, на чем настаивает Москва, это изменение внешнеполитического курса и внутренней политики.
Сергей Лавров заявил, что первое требование России – отказ Украины от вступления в НАТО и обретение нейтрального статуса. Глава МИД РФ также настаивает на "решении проблем с русским и русскоязычным населением".
Топ-дипломат России еще раз повторил пропагандистские тезисы Кремля, обвинив Украину в нарушении прав русскоязычных граждан.
Читайте на портале "Комментарии" — Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что Россия будет готова завершить так называемую "специальную военную операцию" лишь в том случае, если будут "устранены угрозы", исходящие от Украины.
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