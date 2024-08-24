Украина будет работать над мирными переговорами, но без участия РФ. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в комментарии "Le Monde" сделали украинские чиновники.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Источник подтвердил, что в конце августа действительно должны состояться переговоры о частичном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон, но наступление на Курскую область РФ все сорвало.

Отмечается, что Украина очень полагается на вопрос переговоров именно на Катар, который имел и имеет влияние на Россию.

Читайте на портале "Комментарии" — в этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое прекратило бы удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Однако наступление ВСУ на Курскую область сорвало все договоренности. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на дипломатов, знакомых с ходом переговоров. Действительно ли могли быть такие переговоры? Почему именно раз становится известно о таких подробностях? Не может ли это быть связано с успешностью действий ВСУ на Курщине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что такие операции Украины, как происходящая сейчас в Курской области РФ, положительно повлияют на возможные переговоры с Россией. Более того, проводя операцию в Курской области, Украина как раз и хочет склонить Москву к переговорам. Фактически схожий тезис повторили в материале "The Times". Журналисты отметили, что в том случае если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, Украине не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области РФ и продвигаться дальше российской территорией. Учитывая несговорчивость Кремля, есть ли у Украины шанс таким образом посадить РФ на стол переговоров, отказавшись от части своих ультиматумов? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



