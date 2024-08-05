Россия не планирует начинать новое скоординированное наступление вдоль линии фронта на востоке Украины этим летом. В частности, эту информацию подтверждают как западные аналитики, так и власти в Киеве, сообщает Newsweek.

Война в Украине

В частности, издание со ссылкой на слова представителя Гур Минобороны Андрея Юсова сообщает, что повторение широкомасштабного наступления по всей линии фронта, как в феврале 2022 года, пока не рассматривается.

Как отметило издание, в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Кремль быстро расширил свою сферу влияния из находившихся под контролем сепаратистов частей Донецкой и Луганской областей на северную и восточную части Украины. Осенью 2022 года Украина провела молниеносное контрнаступление, отразив территорию, в том числе на северо-востоке Харьковской области.

Однако, отмечают журналисты, Россия постепенно захватывала территории на востоке Украины, заявив о взятии города Авдеевка в феврале 2024 года и продолжив продвижение на мероприятие. Войска Москвы приблизились к стратегическому городу Покровск, где проходят самые ожесточенные бои.

Newsweek напомнило, что в начале мая Россия начала наступление на Харьковскую область, однако Украина быстро заявила, что это отвлечение от горячих точек на востоке. В конце июля Институт изучения войны заявил, что российские войска не смогут провести новую летнюю наступательную операцию из-за материальных и человеческих ограничений.

Аналитики из Royal United Services Institute (RUSI) согласны с этой оценкой, но считают, что ситуация "хрупкая для обеих сторон" и "очень непредсказуемая". Россия ведет войну на уничтожение, пытаясь истощить украинские силы до того, как у Кремля закончатся свои ресурсы.

Москва получала вооружение от Ирана, Китая и Северной Кореи, одновременно активизировав свою оборонную промышленность и используя большие запасы советской техники. Несмотря на это, успехи России сопровождаются значительными потерями среди ее личного состава, и в последние месяцы Украина часто сообщала о более чем 1000 потерях среди российских военных ежедневно.

При этом Украина получает значительную помощь от западных партнеров, включая военную технику. Однако возникают вопросы о предстоящих поставках военной помощи, особенно если Дональд Трамп одержит победу на выборах в США.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что истребители F-16 уже поступили в Украину. Киев надеется использовать эти самолеты для усиления противовоздушной обороны и отражения российских атак.

Аналитики предполагают, что масштабное наступление со стороны России может произойти в следующем году, хотя Москва может провести менее масштабные операции. Наступательные действия обычно происходят весной или летом, избегая сезона дождей, наступающего после зимы или поздней осени.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ приняли политическое решение любой ценой захватить Донецкую область.



