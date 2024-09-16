На Западе рассказали, зачем Украине Курская область

Украинская армия добилась тактической победы, захватив примерно 1200 квадратных километров российской территории после молниеносной и успешной атаки 6 августа. Операция помогла восстановить определенную веру в наступательный потенциал ВСУ, полностью изменив нарратив войны, но это не самое главное. Как передает портал "Комментарии", об этом считают западные аналитики Financial Times.

Курская область. Фото из открытых источников

Эксперты отмечают, даже, если расчет Украины на то, что прорыв в Курскую область смягчит давление на восточном фронте, еще не оказался верным, это все равно может побуждать Москву к увеличению сил в контрнаступлении. Если бы переговоры возникли, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, был вынужден лишить Украину козыря – Курской области.

В материале говорится, что представитель украинского оборонного ведомства заявил, что Украина не планирует захватывать больше территории на Курском направлении, а работает над оккупацией и защитой своих флангов. Курская операция, по его словам, изначально разрабатывалась для того, чтобы украинские войска могли быстро отойти, если ситуация стремительно ухудшится.

"Курск" может стать причиной истощения российской силы. С другой стороны, если Москва займет минимальный подход в Курской области, тогда этот гамбит может не окупиться Киеву", – говорится в статье.

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