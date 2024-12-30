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На Западе рассказали, как война изменила украинцев

Социологи заявляют, что, с одной стороны, у украинцев появилась сплоченность, но также возникли и новые разногласия

сегодня, 14:50
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Кравцев Сергей

Полномасштабное вторжение РФ в Украину не только привело к гибели десятков тысяч людей, но и кардинально изменило взгляды украинцев. Особенно это заметно в том, как жители Украины воспринимают свою национальную идентичность и насколько готовы противостоять внешней агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Foreign Affairs, со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии (КМИС).

На Западе рассказали, как война изменила украинцев

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что с начала войны украинцы стали более высоко ценить свое государство, суверенитет и демократические права. Помимо этого, за последние три года были сглажены разногласия между жителями разных областей большой страны.

Социологи КМИС выяснили, что возросшая сплоченность и поддержка государства среди украинцев способствуют укреплению усилий по сопротивлению РФ. Тем не менее из-за войны стали возникать новые разногласия — между военными и теми, кто не служит, а также между внутренне перемещенными лицами и теми, кто остался на оккупированных территориях.

Также в КМИС поделились, что все больше украинцев перестают верить в то, что Украина через десять лет станет процветающей страной в составе Европейского Союза. Опросы показали, что в октябре 2022 года в это верили 88% респондентов, а в декабре 2024 года этот показатель снизился до 55%.

Тем не менее война способствовала росту патриотизма среди украинцев и укрепила их решимость бороться за свою свободу, подчеркнули в КМИС. Например, до 2014 года около 50-65% украинцев поддерживали союз с РФ, а в среднем 35-50% людей предпочли вступление в ЕС. Подчеркивается, что даже жители ныне оккупированных территорий нашей страны заявляли о том, что не хотят того, чтобы Украина присоединилась в состав России.

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