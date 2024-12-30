На Западе рассказали, как война изменила украинцев

Полномасштабное вторжение РФ в Украину не только привело к гибели десятков тысяч людей, но и кардинально изменило взгляды украинцев. Особенно это заметно в том, как жители Украины воспринимают свою национальную идентичность и насколько готовы противостоять внешней агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Foreign Affairs, со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии (КМИС).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что с начала войны украинцы стали более высоко ценить свое государство, суверенитет и демократические права. Помимо этого, за последние три года были сглажены разногласия между жителями разных областей большой страны.

Социологи КМИС выяснили, что возросшая сплоченность и поддержка государства среди украинцев способствуют укреплению усилий по сопротивлению РФ. Тем не менее из-за войны стали возникать новые разногласия — между военными и теми, кто не служит, а также между внутренне перемещенными лицами и теми, кто остался на оккупированных территориях.

Также в КМИС поделились, что все больше украинцев перестают верить в то, что Украина через десять лет станет процветающей страной в составе Европейского Союза. Опросы показали, что в октябре 2022 года в это верили 88% респондентов, а в декабре 2024 года этот показатель снизился до 55%.

Тем не менее война способствовала росту патриотизма среди украинцев и укрепила их решимость бороться за свою свободу, подчеркнули в КМИС. Например, до 2014 года около 50-65% украинцев поддерживали союз с РФ, а в среднем 35-50% людей предпочли вступление в ЕС. Подчеркивается, что даже жители ныне оккупированных территорий нашей страны заявляли о том, что не хотят того, чтобы Украина присоединилась в состав России.

Читайте также на портале "Комментарии" — социологи выяснили, верят ли украинцы в светлое будущее Украины: почему тенденция очень плохая.



