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На Западе рассказали, к чему уже привело наступление в Курской области

Украинское наступление в Курскую область уже создало много проблем для Москвы

сегодня, 10:52
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Кравцев Сергей

Украинская бронетехника практически беспрепятственно прорвала российскую границу, прикрывая поток пехоты. Крупнейшее иностранное вторжение в Россию со времен Второй мировой войны продолжается. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times". 

На Западе рассказали, к чему уже привело наступление в Курской области

Танк. Фото из открытых источников

Отмечается, что переход на российскую землю был важным моментом для Украины в ее войне с Россией. В течение первого месяца войны Украина действительно нанесла ответный удар вертолетным штурмом через границу и регулярно бомбила российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы с помощью беспилотников. Два меньших предыдущих вторжения в Россию групп российских эмигрантов при поддержке украинской армии закончились быстрым отступлением.

Но до прошлой недели украинские войска не вторгались в Россию. ВСУ легко прорезали слабо защищенную границу, продвинувшись на десятки км в глубь России и изменив историю войны после мрачного года. Захвачено два десятка населенных пунктов.

Нападение на пограничную заставу "Суджа" оставило ужасную сцену руин всего в нескольких сотнях км к югу от Москвы. ВСУ зашли на территорию России на несколько десятков км.

В понедельник около десятка украинских военных в хирургических масках ругались, извлекая мертвых российских солдат, закрывая их в мешки для трупов. Застава явно не была готова к танковому и артиллерийскому штурму.

Украина готовилась тайно. Густая летняя листва в дубово-кленовых лесах прятала тяжелую технику. Вымышленные учения скрывали передвижения войск. Солдаты разошлись и ночевали в заброшенных домах.

Лишь в последний момент, по словам заместителя командира украинской бригады, даже старшим офицерам сообщили о наступлении. Командир, который попросил назвать его фамилию и звание, подполковник Артем сообщил, что вызвал подчиненных офицеров на совещание на обочину в лесу для объявления о наступлении. Это было за три дня до операции. Рядовые солдаты узнали только накануне.

Стратегия заключалась в том, чтобы быстро прорвать оборону на границе и маневрировать на дорогах, блокируя российские контратаки и используя преимущества холмистого ландшафта в этой части России, который перемежается болотами и озерами, что ограничивает возможности россиян двигаться по дорогам.

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Источник: https://www.nytimes.com/2024/08/12/world/europe/russia-ukraine-kursk-incursion.html
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