Украинская бронетехника практически беспрепятственно прорвала российскую границу, прикрывая поток пехоты. Крупнейшее иностранное вторжение в Россию со времен Второй мировой войны продолжается. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Танк. Фото из открытых источников

Отмечается, что переход на российскую землю был важным моментом для Украины в ее войне с Россией. В течение первого месяца войны Украина действительно нанесла ответный удар вертолетным штурмом через границу и регулярно бомбила российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы с помощью беспилотников. Два меньших предыдущих вторжения в Россию групп российских эмигрантов при поддержке украинской армии закончились быстрым отступлением.

Но до прошлой недели украинские войска не вторгались в Россию. ВСУ легко прорезали слабо защищенную границу, продвинувшись на десятки км в глубь России и изменив историю войны после мрачного года. Захвачено два десятка населенных пунктов.

Нападение на пограничную заставу "Суджа" оставило ужасную сцену руин всего в нескольких сотнях км к югу от Москвы. ВСУ зашли на территорию России на несколько десятков км.

В понедельник около десятка украинских военных в хирургических масках ругались, извлекая мертвых российских солдат, закрывая их в мешки для трупов. Застава явно не была готова к танковому и артиллерийскому штурму.

Украина готовилась тайно. Густая летняя листва в дубово-кленовых лесах прятала тяжелую технику. Вымышленные учения скрывали передвижения войск. Солдаты разошлись и ночевали в заброшенных домах.

Лишь в последний момент, по словам заместителя командира украинской бригады, даже старшим офицерам сообщили о наступлении. Командир, который попросил назвать его фамилию и звание, подполковник Артем сообщил, что вызвал подчиненных офицеров на совещание на обочину в лесу для объявления о наступлении. Это было за три дня до операции. Рядовые солдаты узнали только накануне.

Стратегия заключалась в том, чтобы быстро прорвать оборону на границе и маневрировать на дорогах, блокируя российские контратаки и используя преимущества холмистого ландшафта в этой части России, который перемежается болотами и озерами, что ограничивает возможности россиян двигаться по дорогам.

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