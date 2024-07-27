На Западе признали, что у россиян новая тактика, они продвигаются на Донбассе

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор смогла усовершенствовать свою тактику, что обеспечило ей постепенное продвижение на фронте в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".
Российские войска. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что повторное вторжение россиян в Харьковскую область, хотя и дало крайне ограниченные достижения, но смогло оттянуть на себя украинские резервы.
Российские войска сейчас давят по дуге из трех ключевых точек: Часов Яр, к западу от города Бахмут; через небольшой промышленный город Торецк; и в сельской местности к западу от села Очеретино, расположенного на стратегической возвышенности к северо-западу от Авдеевки.
Несколько украинских командиров объяснили ускорение боевых действий тем, что Россия значительно увеличила свои возможности радиоэлектронного глушения, чтобы стереть предыдущее преимущество Украины в использовании дронов-камикадзе.
Украинские военные также отметили нарастающее использование россиянами авиационных бомб, особенно планирующих бомб. По их словам, это наносит значительный ущерб и влияет на боевой дух защитников.
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