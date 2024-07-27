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На Западе признали, что у россиян новая тактика, они продвигаются на Донбассе

ВСУ до сих пор страдают от нехватки солдат и проблем с командованием

сегодня, 16:05
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор смогла усовершенствовать свою тактику, что обеспечило ей постепенное продвижение на фронте в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

На Западе признали, что у россиян новая тактика, они продвигаются на Донбассе

Российские войска. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что повторное вторжение россиян в Харьковскую область, хотя и дало крайне ограниченные достижения, но смогло оттянуть на себя украинские резервы.

"Эта стратегия умная: ты пытаешься сосредоточить силу своего врага в одном направлении, а затем отвлечь его в другом. Их первая цель — уничтожить нас. Второе — подтолкнуть нас, чтобы они могли получить больше рычагов для мирных переговоров и получить от нас больше. Они почти на грани захвата Донецкой области", — говорит 30-летний Александр, командир батальона 47-й бригады, который воюет под Очеретино.

Российские войска сейчас давят по дуге из трех ключевых точек: Часов Яр, к западу от города Бахмут; через небольшой промышленный город Торецк; и в сельской местности к западу от села Очеретино, расположенного на стратегической возвышенности к северо-западу от Авдеевки.

"Хотя в других местах идут интенсивные бои, в частности в Купянске на северо-востоке и в некоторых точках вдоль южного фронта, наступление на Донбассе является заметным изменением тактики российского командования, которое, похоже, научилось на прошлых ошибках и теперь достигает стабильных успехов для Кремля, что также угрожает украинскому городу Константиновка, который расположен на стратегической магистрали", — пишет WP.

Несколько украинских командиров объяснили ускорение боевых действий тем, что Россия значительно увеличила свои возможности радиоэлектронного глушения, чтобы стереть предыдущее преимущество Украины в использовании дронов-камикадзе.

Украинские военные также отметили нарастающее использование россиянами авиационных бомб, особенно планирующих бомб. По их словам, это наносит значительный ущерб и влияет на боевой дух защитников.

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