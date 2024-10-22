Москва постепенно одерживает верх в борьбе с ЕС за влияние на Молдову и Грузию. Это должно стать хорошим уроком для Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Politico, анализируя выборы в этих двух странах.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Журналисты отмечают, в течение многих лет ЕС был уверен, что его либеральная демократическая повестка дня в конце концов отведет Грузию и Молдову от орбиты Кремля на Запад.

"Выборы на этой неделе свидетельствуют о том, что это оптимистическое видение ЕС становится все более неопределенным", — говорится в статье.

Так, в воскресенье Молдова с минимально возможным количеством голосов проголосовала за членство в ЕС — 50,4% избирателей "за". Авторы статьи ссылаются на многочисленные заявления о том, что Россия смогла "купить" значительное количество молдавских избирателей, и только чудом пророссийский лагерь не одержал победу. Вместо того, чтобы продемонстрировать единство страны, голосование создало новую опасную линию разграничения и убедило Кремль, что стоит попробовать расшатывать результат, пишет издание.

Зато популистская партия "Грузинская мечта", которая, как ожидается, победит в субботу на выборах в кавказской стране, намерена придерживаться нелиберальной программы, которая сделает невозможным членство в ЕС, пишет Politico.

Издание приводит заявление эксперта вашингтонского Фонда защиты демократий Иваны Страднер, которая считает, что пришло время западным политикам осознать тот факт, что война России не ограничивается только Украиной – она направлена на борьбу с демократическим миром в любом месте, на которое Москва считает, что может повлиять.

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