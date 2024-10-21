Достиг ли Путин своего в Молдове: главные выводы по выборам

В Молдове состоялись и выборы президента, и конституционный референдум о европейском будущем страны. Разница между поддержкой и неподдержкой присоединения Республики Молдова к ЕС незначительна, но в пользу тех, кто высказался против. Между тем, в ряде СМИ накануне выборов и референдума появлялась информация, что Москва пытается всеми способами не допустить сближения Кишинева и Брюсселя. Удалось ли Кремлю добиться своего? Какие выводы должна сделать из произошедшего Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в Молдове

Даже тотальный запрет пророссийских движений не даст 100%-го результата

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский так прокомментировал ситуацию:

"Молдова для России является стратегической целью не только с точки зрения геополитики (Приднестровье, дополнительная граница с ЕС и т.п.), но и пропагандистски. Когда в стране, которая заявляет о стремлении присоединиться к европейской "семье", большинство выбирает пророссийский путь — это повод для российских властей доказывать коллективному Западу, что население постсоветских стран нацелено на Россию, а не на ЕС. И это будет использовано в качестве аргумента в украинском кейсе".

При этом, подчеркнул эксперт, Россия вкладывает огромные средства в развитие пророссийских движений в других странах и Молдова является хорошим примером эффективности подобных действий. Пророссийские политики имеют достаточно существенную поддержку среди населения. Также они благодаря кремлевским деньгам могут позволить себе буквально скупать электорат. Лишь накануне президент Молдовы Майя Санду рассказала о попытке купить на этих выборах 300 тысяч голосов, то есть почти 10% всего населения страны.

"С подобным невозможно эффективно бороться демократическими инструментами. Вместо запрещенных партий создаются новые, похожая модель работает и непосредственно с политиками и лидерами мнений, которые находятся на зарплате в РФ. Даже тотальный запрет пророссийских движений не даст 100%-го результата, ведь пророссийским политикам не обязательно публично прославлять любовь к России. Достаточно вести антиевропейскую пропаганду, акцентируя электоральное внимание, например, на национализме и местных традициях", – подытожил Денис Гороховский.

Поляризация общества в Молдове типична

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун сразу заметил, что первое на что нужно обратить внимание – это то, что референдум проводился вместе с президентскими выборами, что было использовано Майей Санду для того, чтобы мобилизовать избирателей, особенно видящих свою страну членом Европейского Союза.

"Поэтому здесь сделали все правильно. И это, я думаю, повлияло также на количество людей, пришедших на избирательные участки. Что касается результатов референдума, то, мне кажется, они не отражают реальной ситуации в стране. Потому что, все же, влияние россиян здесь оказалось колоссальным. Молдова, к сожалению, не имеет той возможности для противодействия российскому влиянию, как, например, Украина. Нет достаточной возможности для запрета пророссийских партий и подобных вещей, что, собственно, повлияло на то, кто пришел на избирательные участки и что сказал", – отметил эксперт.

По его словам, другой момент – то, что часть жителей Молдовы не до конца понимают преимущества от членства их страны в Европейском Союзе. Не понимают, что иначе они окажутся в лоне российской федерации и все эти моменты отразились на результатах этого опроса.

"Поэтому сказать, что Кремль здесь как-то красноречиво победил точно нельзя. Ведь поляризация общества в Молдове типична. Она наблюдается еще с 80-х годов. Осталась часть тех людей, которые тогда считали, что вообще Молдова – это часть Румынии. Их можно назвать унионистами. Была и другая часть, которая считала, что Молдова – это независимая страна, со своим языком, подобными вещами, но при этом имея иногда даже антиевропейские настроения. Их тоже было много. Приблизительно половина общества в Молдове относила себя к ним. Поэтому это типичная история для Молдовы высказываться достаточно полярно по поводу ключевых вопросов", – говорит Максим Джигун.

Что касается влияния Кремля, то политолог соглашается с тем, что если бы Кремль не задействовал свои сетки, если бы пророссийские деятели не проводили марши, не устраивали информационные кампании, если бы местные жители не смотрели российское телевидение, результаты референдума были бы совсем иными и точно лучше для страны.

"Поэтому наше государство здесь должно сделать выводы, которые мы на самом деле уже делали задолго до 2022 года, что нужно ограничивать влияние наших врагов на внутреннюю политику, нужно не допускать раздора. Особенно не допускать его в вопросах национальной безопасности, которые являются основополагающими для того, чтобы государство вообще продолжало существовать. Поэтому Украине не нужен референдум для того, чтобы вступать в Евросоюз или Североатлантический альянс. У нас эти вещи уже прописаны в Конституции. Сегодня более 70-80% наших соотечественников поддерживают такое движение", – отметил Максим Джигун.

Он добавляет, что нужно для себя признать, как общий факт, что Россия хочет не допустить успеха Молдовы, не допустить успеха Украины и не выпустить их от себя. Поэтому Москва будет продолжать сопротивляться даже после завершения российско-украинской войны и даже после точки в истории с приднестровским анклавом и восстановления территориальной целостности Молдовы.

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