На Западе озвучили число погибших и раненых овинов ВСУ в большой войне против РФ

ВСУ потеряли с начала войны не менее 70 тысяч военных убитыми и до 120 тысяч ранеными. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Economist", со ссылкой на оценки американских чиновников.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В статье говорится, что полномасштабная война в Украине изменила жизнь множества украинцев и рынок труда страны. Около 4,8 миллиона человек потеряли работу практически всего за одну ночь из-за российского вторжения, пишет издание.

По оценкам американских экспертов, безработица в Украине снизилась до 18,4% в октябре этого года с более чем 30% весной 2022 года, но остается значительно выше довоенного уровня.

"По данным одного опроса, с начала войны 17% украинских рабочих сменили профессию. Сотни тысяч были призваны в армию… По мере того, как призывают все больше украинцев, растет спрос на работников в секторах, где традиционно доминируют мужчины", – говорится в материале.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прокомментировал резонансную статью главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist. По мнению Зеленского, ситуация на фронте не является патовой, но Россия продолжает контролировать небо, поэтому Украина бережет своих военных в наступательных операциях. Более остро на статью отреагировал замглавы Офиса президента Игорь Жовква, раскритиковав ее и отметив, что таким образом мы облегчаем "работу агрессора". О чем говорит подобная реакция главы государства и представителей его Офиса? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — реально ли сейчас двигаться к цели о выходе на границы 1991 года: как может измениться война в самое ближайшее время.



