logo

BTC/USD

36645.54

ETH/USD

2048.71

LTC/USD

72.53

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе озвучили число погибших и раненых овинов ВСУ в большой войне против РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе озвучили число погибших и раненых овинов ВСУ в большой войне против РФ

Издание «Economist», со ссылкой на оценки американских чиновников, считает, что Украине потеряла не менее 70 тысяч убитыми

сегодня, 14:00 comments1415
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

ВСУ потеряли с начала войны не менее 70 тысяч военных убитыми и до 120 тысяч ранеными. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Economist", со ссылкой на оценки американских чиновников.

На Западе озвучили число погибших и раненых овинов ВСУ в большой войне против РФ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В статье говорится, что полномасштабная война в Украине изменила жизнь множества украинцев и рынок труда страны. Около 4,8 миллиона человек потеряли работу практически всего за одну ночь из-за российского вторжения, пишет издание.


По оценкам американских экспертов, безработица в Украине снизилась до 18,4% в октябре этого года с более чем 30% весной 2022 года, но остается значительно выше довоенного уровня. 

"По данным одного опроса, с начала войны 17% украинских рабочих сменили профессию. Сотни тысяч были призваны в армию… По мере того, как призывают все больше украинцев, растет спрос на работников в секторах, где традиционно доминируют мужчины", – говорится в материале.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прокомментировал резонансную статью главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist. По мнению Зеленского, ситуация на фронте не является патовой, но Россия продолжает контролировать небо, поэтому Украина бережет своих военных в наступательных операциях. Более остро на статью отреагировал замглавы Офиса президента Игорь Жовква, раскритиковав ее и отметив, что таким образом мы облегчаем "работу агрессора". О чем говорит подобная реакция главы государства и представителей его Офиса? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — реально ли сейчас двигаться к цели о выходе на границы 1991 года: как может измениться война в самое ближайшее время.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.economist.com/europe/2023/11/12/as-ukrainian-men-head-off-to-fight-women-take-up-their-jobs
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:04

Треба враховувати що чиновники депутати не тільки не втратили, а навпаки дуже гарно заробили. Так само як силові відомства таможня фіскали інші контролери.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!