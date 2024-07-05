На Западе оценили удары ATACMS: по чему бьет и к чему готовится Украина

После прибытия американских ракет дальнего радиуса действия ATACMS украинская армия принялась уничтожать российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму в рамках кампании по блокировке ее логистических маршрутов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Le Monde".

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

В материале говорится, очень похоже, что, несмотря на усиление давления РФ на восточном и северном фронтах, украинская армия в соответствии с указаниями президента Владимира Зеленского преследует цель сделать Крым скорее помехой, чем преимуществом.

"Тыловая база, центр, форпост... Полуостров остается важнейшей частью российской военной позиции на Украине и самым ценным призом Москвы. Но его относительная географическая изоляция может также стать его ахиллесовой пятой. Перекрытие узких логистических путей, связывающих Крым с Россией, сделает ситуацию неприемлемой для дислоцированных там войск, а также для подразделений, которые удерживает южные области — Херсонскую, Запорожскую и Донецкую", — говорится в публикации.

По информации Центра стратегических коммуникаций украинской армии, в период с середины апреля до середины июня в Крыму было повреждено около пятнадцати ЗРК С- 300 и С- 400.

Отмечается, что такую очевидную уязвимость можно объяснить тем, что "квазибаллистические ракеты ATACMS, запускаемые из реактивных систем залпового огня HIMARS или M270, способны отклоняться от стандартной дуговой траектории, совершая быстрые повороты и корректируя курс".

"Они способны поразить С-400, которые изначально не были рассчитаны на серьезную антибаллистическую роль", — считает сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Федерико Борсари.

По мнению сотрудника Института стратегических и оборонных исследований (IESD) Тибо Фуйе, ВСУ смогли стабилизировать фронт, но у них нет возможности перейти в наступление. Поэтому украинцы стремятся действовать другими способами, и Крым – это та ось, которая предоставляет наибольшие возможности.

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