На Западе назвали территории, на которые может рассчитывать Киев по итогам встречи Трампа с Путиным

Президент США будет пытаться задобрить российского диктатора Владимира Путина путем уступок территории со стороны Украины. Однако непонятно, что Украина получит взамен. Возможно, речь идет о выводе российских войск из "крошечных участков приграничных территорий в Сумской и Харьковской областях – части якобы "буферной зоны" Путина". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет CNN.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материале отмечают, опубликованные в прессе, но официально не подтвержденные предложения обменять остальной Донбасс на перемирие с Россией — все это потенциально опасная ситуация для Украины и Европы, которые только теряют и не получают никаких реальных гарантий мира.

Журналисты считают, что для Путина очевидно интересной есть идея о том, чтобы получить без боя огромные украинские территории, оборона которых уже стоила украинцам тысячи жизней. Автор статьи считает, что Украина теоретически еще могла бы пожертвовать Покровском и Константиновкой, которые уже находятся под угрозой окружения. Но другое дело – Краматорск и Славянск. Эти города находятся далеко от линии фронта. Там сейчас живут десятки тысячи мирных жителей. Кремль был бы в восторге от картины, где города эвакуируются, а российские войска берут их под свой контроль без единого выстрела.

В этом контексте планы встречи Трампа с Путиным на Аляске выглядят, как потенциальный источник опасности. Как отмечает автор статьи, "существует риск того, что между Трампом и Путиным возникнет дружеская атмосфера", и они между собой договорятся, что должна уступить Украина. И потом этот псевдо-мирный план будет предложен Киеву под угрозой отмены военной помощи.

