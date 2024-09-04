На Западе назвали сюрприз лета, который продемонстрировала Украина: однако это не изменило ход войны

Молниеносный прорыв Украины в Россию имел целью заставить Москву прекратить агрессию. Однако этот трюк хотя и разрушил представление о тупике, но не изменил ход войны. Так произошло еще и потому, что политика Запада позволяет Украине вести войну, но не выигрывать ее или выживать после нее. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Le Monde".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в мрачной и смертоносной войне, которая угрожала зайти в тупик, украинские войска 6 августа начали операцию, которой никто и тем более российский агрессор не ожидал: вторжение на территорию захватчика.

Удивленный дерзостью маневра, Кремль стал свидетелем капитуляции сотен своих призывников – по крайней мере тех, кто еще жив – охранявших границу, эвакуировали 200 000 мирных жителей и наблюдали за продвижением украинской армии. Спустя месяц спустя киевские войска все еще в Курской области, где контролируют около 1200 квадратных километров российской территории.

"Изменил ли этот переворот ход войны? Военно — нет. В то же время российские войска продолжали продвигаться на восток Украины. Стратегический город Покровск вот-вот упадет, его население эвакуируют. Фронт снова разрушается еще быстрее, чем под Бахмутом и Авдеевкой", — говорится в материале.

Вместо того, чтобы начать полномасштабное контрнаступление, чтобы отразить украинское вторжение, Владимир Путин предпочел кроваво отомстить ракетному залпу по нескольким украинским городам.

Однако с политической точки зрения наступление Украины имеет преимущества. После провала контрнаступления в 2023 году, который был настолько широко разглашен, что у русских было достаточно времени, чтобы подготовиться к нему, это неожиданное вторжение повысило украинский моральный дух и развеяло идею полного тупика. Украинская армия вернула инициативу. Это еще раз обнаружило уязвимые места российской разведки.

Наступление Украины также противоречит легенде о неисчерпаемой российской силе. И хотя Киеву безразлично российские территории, захваченные его войсками после 6 августа, поскольку, в отличие от России, Украина не проводит захватническую стратегию, это завоевание все равно может иметь вес в переговорах.

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