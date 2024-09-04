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На Западе назвали сюрприз лета, который продемонстрировала Украина: однако это не изменило ход войны

Молниеносное вторжение Украины в Россию не изменило ход войны, но политически оказало значительное влияние

сегодня, 15:40
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Кравцев Сергей

Молниеносный прорыв Украины в Россию имел целью заставить Москву прекратить агрессию. Однако этот трюк хотя и разрушил представление о тупике, но не изменил ход войны. Так произошло еще и потому, что политика Запада позволяет Украине вести войну, но не выигрывать ее или выживать после нее. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Le Monde".

На Западе назвали сюрприз лета, который продемонстрировала Украина: однако это не изменило ход войны

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в мрачной и смертоносной войне, которая угрожала зайти в тупик, украинские войска 6 августа начали операцию, которой никто и тем более российский агрессор не ожидал: вторжение на территорию захватчика.

Удивленный дерзостью маневра, Кремль стал свидетелем капитуляции сотен своих призывников – по крайней мере тех, кто еще жив – охранявших границу, эвакуировали 200 000 мирных жителей и наблюдали за продвижением украинской армии. Спустя месяц спустя киевские войска все еще в Курской области, где контролируют около 1200 квадратных километров российской территории.

"Изменил ли этот переворот ход войны? Военно — нет. В то же время российские войска продолжали продвигаться на восток Украины. Стратегический город Покровск вот-вот упадет, его население эвакуируют. Фронт снова разрушается еще быстрее, чем под Бахмутом и Авдеевкой", — говорится в материале.

Вместо того, чтобы начать полномасштабное контрнаступление, чтобы отразить украинское вторжение, Владимир Путин предпочел кроваво отомстить ракетному залпу по нескольким украинским городам.

Однако с политической точки зрения наступление Украины имеет преимущества. После провала контрнаступления в 2023 году, который был настолько широко разглашен, что у русских было достаточно времени, чтобы подготовиться к нему, это неожиданное вторжение повысило украинский моральный дух и развеяло идею полного тупика. Украинская армия вернула инициативу. Это еще раз обнаружило уязвимые места российской разведки.

Наступление Украины также противоречит легенде о неисчерпаемой российской силе. И хотя Киеву безразлично российские территории, захваченные его войсками после 6 августа, поскольку, в отличие от России, Украина не проводит захватническую стратегию, это завоевание все равно может иметь вес в переговорах.

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