Украинское войско находится в довольно сложной ситуации. Ключевая причина, которая привела к ней – нехватка количества пехотинцев и других важных компонентов снабжения. Как передает портал "Комментарии", об этом заявляет корреспондент Sky News Стюарт Рамзи.

Российские войска. Фото из открытых источников

Корреспондент якобы непосредственно побывал на востоке Украины, где горячее всего и убедился в основных проблемах для ВСУ. Корреспондент подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ хорошо окопались на Донбассе, они все равно страдают из-за огромной проблемы с численным составом.

"Им приходится использовать американские танки в пехотных маневрах только для поддержки бойцов, потому что у них просто не хватает людей на земле для проведения наступательных атак", — отметил Рамзи.

Кроме того, по его словам, "абсолютно жизненно необходимо" получение Украиной помощи от западных союзников, включая США, в тот момент, когда существуют опасения о сокращении поддержки Соединенных Штатов после победы Дональда Трампа на выборах президента.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина разрабатывала свой "план победы", учитывая возможную победу на выборах в США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Financial Times", со ссылкой на источники.

Отмечается, два из трех пунктов плана, представленные Владимиром Зеленским Трампом в сентябре, были направлены на интерес бывшего президента: замена части американских войск в Европе украинскими и использование украинских ресурсов.

Источники утверждают, что Дональд Трамп был "заинтересован" в этих предложениях. В материале говорится, что также было предложено Дональду Трампу право проверки инвесторов во избежание китайских вложений, а зависимые от Пекина отрасли могли бы перейти к поставщикам из США. FT также подтверждает информацию, что готовится замена посла Украины в США Маркаровой.