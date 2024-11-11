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Макрон и Стармер готовятся к важному разговору с Байденом по Украине: что стоит на кону

Telegraph пишет о том, что Британия и Франция попытаются помешать Трампу сократить помощь Украине

сегодня, 09:00
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Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер сегодня в "последний раз" попытаются убедить главу Белого дома Джозефа Байдена снять запрет на удары ракетами Storm Shadow в глубь России.  Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Telegraph".

Макрон и Стармер готовятся к важному разговору с Байденом по Украине: что стоит на кону

Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что в понедельник премьер-министр Британии Кир Стармер встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что они предпримут последнюю попытку воспрепятствовать усилиям Трампа по сокращению поддержки США Украины.

В частности, лидеры двух государств обсудят, можно ли убедить действующего президента США Джо Байдена дать Украине разрешение на запуск ракет Storm Shadow вглубь территории России.

Если Байден позволит Украине запускать ракеты до вступления Трампа в должность, отменить это разрешение будет сложно или, как минимум, на это потребует достаточно продолжительное время.

Читайте также на портале "Комментарии" — действующий президент США Джо Байден обязался потратить все деньги, которые остались на поддержку Украины, пока он находится на посту. Речь идет о 6 млрд долларов. Об этом в эфире телемарафона заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Также издание "Комментарии" сообщало – США отправляют Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS. Об этом пишет "The Wall Street Journal", со ссылкой на американских чиновников, ракеты должны прибыть в Украину уже в ближайшие недели.

Ранее "Комментарии" писали – эпоха Байдена продолжается: что это значит, какие могут быть сюрпризы для Украины.



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