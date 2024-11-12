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Украина разработала еще один запасной «план победы»: с чем это связано

В плане есть ряд пунктов, которые должны понравиться лично Трампу

сегодня, 10:17
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Кравцев Сергей

Украина разрабатывала свой "план победы", учитывая возможную победу на выборах в США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times", со ссылкой на источники.

Украина разработала еще один запасной «план победы»: с чем это связано

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Отмечается, два из трех пунктов плана, представленные Владимиром Зеленским Трампом в сентябре, были направлены на интерес бывшего президента: замена части американских войск в Европе украинскими и использование украинских ресурсов. Источники утверждают, что Дональд Трамп был "заинтересован" в этих предложениях.

В материале говорится, что также было предложено Дональду Трампу право проверки инвесторов во избежание китайских вложений, а зависимые от Пекина отрасли могли бы перейти к поставщикам из США.

FT также подтверждает информацию, что готовится замена посла Украины в США Маркаровой.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы. В частности, он заявил, что, если Запад поддержит Украину в реализации пунктов Плана победы, то вполне реально завершить войну не позже 2025 года. Насколько реальны к выполнению известные пункты Плана победы? И можно ли говорить о возможности завершить войну в такие сроки, как надеется президент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский пытается убедить лидеров европейских стран согласовать план победы Украины, однако они не готовы этого делать, пишет издание New York Times.

Как отмечает издание, западные союзники боятся, что украинские удары по территории России приведут к эскалации войны, поэтому отказались снять ограничения на такие удары с использованием своего оружия.

Также, отмечает газета, Запад не хочет разрешать Украине вступать в НАТО, пока идет война, чтобы не стать участниками крупнейшего сухопутного конфликта в Европе с 1945 года.




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Источник: https://www.ft.com/content/623c197f-6952-4229-bfbc-0a96e43d6f2d
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