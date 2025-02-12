На Западе назвали главное препятствие на пути к успешным переговорам по Украине

Несмотря на большие потери в войне ни Киев, ни Москва не собираются сдаваться. Это говорит о том, что мирные переговоры вряд ли приведут к полному завершению боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Foreign Policy".

Переговоры. Фото: из открытых источников

Авторы публикации напомнили, что в 2014 году союзники Украины рассчитывали на то, что войны с Россией удастся избежать. Печально известные "Минские соглашения" привели к тому, что российский диктатор Владимир Путин решил вторгнуться в Украину в 2022 году.

Сегодняшней дипломатии придется принять истину. Она заключается в том, что Россия остается политически стабильной и военно-упорной, несмотря на признаки экономических трудностей и военной усталости, подчеркнули в издании.

В связи с этим президент США Дональд Трамп, который обещал, как можно скорее закончить войну в Украине, сталкивается с целым рядом проблем. Одна из них заключается в том, что Киев не обязательно будет выполнять его приказы, так как у Украины есть свои вооруженные силы, своя оборонная промышленность и помощь европейских стран.

Тем не менее главным препятствием на пути к успешным переговорам является сама Россия, считают в издании. Дело в том, что Путину удалось затянуть войну дольше, чем ожидали многие. Тот факт, что РФ удалось выжить в таких обстоятельствах, убедило его в том, что вторжение в Украину имеет смысл.

Переговоры о завершении войны в Украине под руководством США являются хорошей идеей, заявили в издании. Тем не менее американским переговорщикам стоит учесть, что решение Путина вторгнуться в Украину в 2022 году все же ослабило Россию. Это признает и российская элита.

Кроме того, Путину не удастся завоевать Украину, уверены в издании. Украина все еще контролирует около 80% своей территории, несмотря на то, что Россия продолжает захватывать украинские земли.

Украина ослабла из-за войны, но у нее нет никаких причин и желания сдаваться, подчеркнули в издании. Украинским политическим и социальным структурам удалось выдержать невероятное давление.

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