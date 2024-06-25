На Западе назвали два города, которые может ожидать судьба Бахмута и Авдеевки

Российские войска сумели усилить наступление в Донецкой области и пытаются достигнуть новых успехов, используя задержку помощи Украине со стороны Запада. Теперь такие города как Курахово и Покровск, оказались на линии фронта и могут повторить судьбу Авдеевки и Бахмута. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, Россия уверенно продвигается в Донецкой области, но ее успехи измеряются теперь ярдами, а не милями. Однако жители Курахово и Покровска обеспокоены тем, что вскоре они могут разделить судьбу близлежащих городов, таких как Часов Яр, Авдеевка и Бахмут, которые были сожжены дотла кремлевской военной машиной. Оба города являются важными транспортными и логистическими узлами, и их захват приблизит войска Владимира Путина к их цели – оккупации всего Донбасса.

Журналисты отмечают, украинским защитникам пока удается предотвратить масштабный прорыв российских войск в регионе. Но западное оружие не может решить все проблемы Украины на поле боя: армия испытывает отчаянную нехватку кадров, а ее войска на фронте истощены.

"The Times" приводит слова майора ВСУ Ивана Скуратовского, который пессимистично оценивает долгосрочные перспективы Украины, если Запад не активизирует свое участие в войне.

"По телевизору нам говорят, что ситуация под контролем, но я понимаю, что ничего не под контролем. Враг ползет вперед. Пока мы остановили его здесь, но полностью остановить его мы не можем, это невозможно", — сказал военный.

Он подчеркивает, что Россия очень сильна, и до сих пор сохраняет свое преимущество.

"Нам сейчас нужна колоссальная помощь. Я не понимаю, чего ждет Организация Объединенных Наций. Почему она не вводит миротворческий контингент? Если этот контингент будет атакован русскими, тогда следует направить войска НАТО", — сказал военный.

Читайте также на портале "Комментарии" — США раскрыли свое видение стратегии успеха Украины.



