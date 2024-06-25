На Западе назвали два города, которые может ожидать судьба Бахмута и Авдеевки

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Кравцев Сергей
Российские войска сумели усилить наступление в Донецкой области и пытаются достигнуть новых успехов, используя задержку помощи Украине со стороны Запада. Теперь такие города как Курахово и Покровск, оказались на линии фронта и могут повторить судьбу Авдеевки и Бахмута. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".
Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников
Авторы материала отмечают, Россия уверенно продвигается в Донецкой области, но ее успехи измеряются теперь ярдами, а не милями. Однако жители Курахово и Покровска обеспокоены тем, что вскоре они могут разделить судьбу близлежащих городов, таких как Часов Яр, Авдеевка и Бахмут, которые были сожжены дотла кремлевской военной машиной. Оба города являются важными транспортными и логистическими узлами, и их захват приблизит войска Владимира Путина к их цели – оккупации всего Донбасса.
Журналисты отмечают, украинским защитникам пока удается предотвратить масштабный прорыв российских войск в регионе. Но западное оружие не может решить все проблемы Украины на поле боя: армия испытывает отчаянную нехватку кадров, а ее войска на фронте истощены.
"The Times" приводит слова майора ВСУ Ивана Скуратовского, который пессимистично оценивает долгосрочные перспективы Украины, если Запад не активизирует свое участие в войне.
Он подчеркивает, что Россия очень сильна, и до сих пор сохраняет свое преимущество.
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