США раскрыли свое видение стратегии успеха Украины

Обеспечить успех Украины в войне против России можно тремя действиями. Необходимо лишить Москву возможностей продвигаться на востоке, использовать ближние огневые рубежи и наносить Украине экономический ущерб. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии посол Джеймс О'Брайен, сообщает "Укринформ".

Помощь США. Фото: из открытых источников

"Когда я говорю о стратегии успеха Украины сейчас, речь идет о том, что нужно остановить попытки России прорваться на востоке. И это первый шаг к успеху", – высказался представитель Госдепартамента США.

Он отметил, что это предполагает лишение России возможностей использовать ее огневые рубежи и мешать Украине восстанавливать свою экономику. Достичь такого прогресса можно с достаточным обеспечением украинцев средствами ПВО и другими вооружениями, чтобы страна могла бороться в течение длительного периода.

Впоследствии возникнет момент, когда Россия должна будет задуматься, может ли она продвигаться дальше.

Подытожив вышесказанное представитель Госдепартамента добавил, что определение успеха Украины также состоит, чтобы страна могла в конце концов контролировать всю свою международно признанную территорию.

Отметим, после подписания соглашения о безопасности, президент США Джо Байден заявил, что Белый дом готовит "план победы" Украины, в соответствии с законом, предусматривающим предоставление дополнительной военной помощи Киеву. Об этом американский лидер заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"План победы Украины разрабатывается. Мы ведем обсуждение с украинскими друзьями о том, каким он должен быть. Мы многое сделали в этом направлении. Есть очертания этого плана, но детали еще разрабатываются", — отметил Джо Байден.

Лидер США подчеркнул, что подписано соглашение о безопасности США и Украины, а также санкции и шаги по использованию российских активов – это все составляющие усилий Вашингтона, которые должны привести к победе Киева.



