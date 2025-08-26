Очень похоже, что единственные люди, которые могут убедить российского диктатора Владимира Путина заключить мир, находятся скорее на Востоке, чем на Западе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Финляндии Александер Стубб.

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

Вместе с тем финский лидер высказал надежду, что терпение президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина иссякнет.

По словам Стубба, Путина можно заставить заключить мир, лишь нанеся удар по странам, которые продолжают торговать с Россией или помогают российской военной промышленности с помощью тарифов.

Читайте также на портале "Комментарии" - путинский режим во время нынешних переговоров по завершению войны сознательно озвучивает условия, которые нереально принять. Эти требования невозможно воплотить в жизнь. Такое заявление в программе One Nation на телеканале Fox News сделал президент Финляндии Александр Стубб.

Финский лидер отметил, что Кремль применяет "типичную российскую тактику переговоров". Сначала озвучиваются абсолютно неприемлемые требования, а затем начинается отступление от них.

Также издание "Комментарии" сообщало – недавние переговоры с президентом Дональдом Трампом указывают на то, что терпение главы Белого дома по отношению к Владимиру Путину почти на исходе из-за затягивания Россией мирных переговоров. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью финским СМИ сделал президент Финляндии Александр Стубб.

"В моем последнем разговоре с президентом Трампом в четверг вечером были некоторые признаки того, что его терпение на исходе", — заявил финский лидер.



