Приближается "поворотный момент" в отношениях Трампа с Путиным: о чем предупредил президент Финляндии

Недавние переговоры с президентом Дональдом Трампом указывают на то, что терпение главы Белого дома по отношению к Владимиру Путину почти на исходе из-за затягивания Россией мирных переговоров. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью финским СМИ сделал президент Финляндии Александр Стубб.

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

"В моем последнем разговоре с президентом Трампом в четверг вечером были некоторые признаки того, что его терпение на исходе", — заявил финский лидер.

При этом он считает маловероятным, что Путин согласится на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским через полторы недели, как планировалось. По его мнению, это и будет поворотным моментом.

"Именно тогда терпение (Трампа – ред.), вероятно, иссякнет", — считает президент Финляндии.

При этом лидер Финляндии подчеркнул, что Трамп – единственный человек, который может заставить Путина пойти на мир.

"Он единственный, кого Путин слушает, и, честно говоря, единственный, кого Путин боится", — сказал Стубб.

Читайте также на портале "Комментарии" — 22 августа прошло, но обещанной ранее президентом США Дональдом Трампом встречи между ним, Зеленским и Путиным так и не состоялось. Между тем, во время общения с представителями СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что он подтверждает, что готов к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. Но, если Россия и дальше намерена увиливать от принятия решения по встрече, то должна быть сильная реакция США. При этом президент подчеркнул, что будет справедливо, если данная встреча пройдет в нейтральной Европе, но никак не в Москве. К слову, в Кремле продолжают "играть в дипломатию", заявляя, что сама по себе встреча возможна, но после решения всех вопросов, то есть, не в ближайшей перспективе. Возможна ли эта встреча? Почему этот вопрос активно обсуждается, но при этом нет никакого продвижения в его решении? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



