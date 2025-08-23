logo

BTC/USD

115064

ETH/USD

4745.37

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

47.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Приближается "поворотный момент" в отношениях Трампа с Путиным: о чем предупредил президент Финляндии
commentss НОВОСТИ Все новости

Приближается "поворотный момент" в отношениях Трампа с Путиным: о чем предупредил президент Финляндии

Финский лидер считает, что отказ Путина встретиться с Зеленским окажет большое влияние на Трампа

23 августа 2025, 17:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Недавние переговоры с президентом Дональдом Трампом указывают на то, что терпение главы Белого дома по отношению к Владимиру Путину почти на исходе из-за затягивания Россией мирных переговоров. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью финским СМИ сделал президент Финляндии Александр Стубб.

Приближается "поворотный момент" в отношениях Трампа с Путиным: о чем предупредил президент Финляндии

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

"В моем последнем разговоре с президентом Трампом в четверг вечером были некоторые признаки того, что его терпение на исходе", — заявил финский лидер.

При этом он считает маловероятным, что Путин согласится на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским через полторы недели, как планировалось. По его мнению, это и будет поворотным моментом.

"Именно тогда терпение (Трампа – ред.), вероятно, иссякнет", — считает президент Финляндии.

При этом лидер Финляндии подчеркнул, что Трамп – единственный человек, который может заставить Путина пойти на мир.

"Он единственный, кого Путин слушает, и, честно говоря, единственный, кого Путин боится", — сказал Стубб.

Читайте также на портале "Комментарии" — 22 августа прошло, но обещанной ранее президентом США Дональдом Трампом встречи между ним, Зеленским и Путиным так и не состоялось. Между тем, во время общения с представителями СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что он подтверждает, что готов к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. Но, если Россия и дальше намерена увиливать от принятия решения по встрече, то должна быть сильная реакция США. При этом президент подчеркнул, что будет справедливо, если данная встреча пройдет в нейтральной Европе, но никак не в Москве. К слову, в Кремле продолжают "играть в дипломатию", заявляя, что сама по себе встреча возможна, но после решения всех вопросов, то есть, не в ближайшей перспективе. Возможна ли эта встреча? Почему этот вопрос активно обсуждается, но при этом нет никакого продвижения в его решении? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-23/finland-s-stubb-sees-trump-near-to-losing-patience-with-putin
Теги:

Новости

Все новости