Почему подготовка встречи Зеленского и Путина зашла в тупик: какую игру ведут Украина и РФ

Кравцев Сергей
22 августа наступило, но обещанной ранее президентом США Дональдом Трампом встречи между ним, Зеленским и Путиным так и не состоялось. Между тем, во время общения с представителями СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что он подтверждает, что готов к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. Но, если Россия и дальше намерена увиливать от принятия решения по встрече, то должна быть сильная реакция США. При этом президент подчеркнул, что будет справедливо, если данная встреча пройдет в нейтральной Европе, но никак не в Москве. К слову, в Кремле продолжают "играть в дипломатию", заявляя, что сама по себе встреча возможна, но после решения всех вопросов, то есть, не в ближайшей перспективе. Возможна ли эта встреча? Почему этот вопрос активно обсуждается, но при этом нет никакого продвижения в его решении? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Подготовка к встрече Зеленского и Путина. Фото: из открытых источников
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, что на данный момент прямые переговоры между Путиным и Зеленским не выгодны ни первому, ни второму. Их инициировал Трамп, а Киев и Москва вербально согласились только для того, чтоб не столкнуться с негативной реакцией президента США. И Путину, и Зеленскому выгодно затягивание этой встречи, формируя при этом мнение, что виновна в проволочке противоположная сторона.
Сергей Гармаш говорит, что для Киева также стоит задание выиграть время. Но для того, чтоб выгодно для себя формировать позицию Трампа, обвиняя Кремль в нежелании переговоров, а также, для формирования реальных механизмов гарантий безопасности от союзников; ослабления противника интенсификацией ударов по его территории, и, возможно, для подготовки операции по подобию Курской. Если Путин хочет обмена территорий, то менять Киеву лучше российские на украинские, а не украинские на украинские.
Подытоживая, Сергей Гармаш отметил, что для Украины сейчас лучшая позиция соглашаться на встречу с Путиным, и даже на обсуждение с ним территориального вопроса. Любые "нет", должны исходить из Москвы. Тогда есть серьезный шанс, что под воздействием общественного мнения, давления Европы и исходя из личной уязвленности поведением Путина, Трамп начнет политику "к миру через силу".
Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, что встреча между президентом Зеленским и Путиным не состоялась и не состоится даже через две недели по понятным причинам. Это уже де-факто подтвердил официально и министр иностранных дел России Лавров.
Также Максим Яли говорит, что в этом же разрезе абсолютно невозможно признание аннексии оккупированных территорий со стороны Украины. Ведь это противоречит Конституции Украины, запрещающей признавать аннексию украинских территорий. Потому Зеленский никак не может это сделать легитимно, удовлетворив желание Кремля.
