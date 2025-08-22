Почему подготовка встречи Зеленского и Путина зашла в тупик: какую игру ведут Украина и РФ

22 августа наступило, но обещанной ранее президентом США Дональдом Трампом встречи между ним, Зеленским и Путиным так и не состоялось. Между тем, во время общения с представителями СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что он подтверждает, что готов к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. Но, если Россия и дальше намерена увиливать от принятия решения по встрече, то должна быть сильная реакция США. При этом президент подчеркнул, что будет справедливо, если данная встреча пройдет в нейтральной Европе, но никак не в Москве. К слову, в Кремле продолжают "играть в дипломатию", заявляя, что сама по себе встреча возможна, но после решения всех вопросов, то есть, не в ближайшей перспективе. Возможна ли эта встреча? Почему этот вопрос активно обсуждается, но при этом нет никакого продвижения в его решении? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Подготовка к встрече Зеленского и Путина. Фото: из открытых источников

Для Украины сейчас лучшая позиция — соглашаться на встречу с Путиным

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, что на данный момент прямые переговоры между Путиным и Зеленским не выгодны ни первому, ни второму. Их инициировал Трамп, а Киев и Москва вербально согласились только для того, чтоб не столкнуться с негативной реакцией президента США. И Путину, и Зеленскому выгодно затягивание этой встречи, формируя при этом мнение, что виновна в проволочке противоположная сторона.

"Путин прекрасно понимает, что Зеленский не согласится на передачу ему территорий, которые не оккупированы Россией. Просто потому, что не существует юридического механизма для этого. Для того он и выдвигал это требование, чтоб обвинить Украину в нежелании мира. Более того, встреча Путина с Зеленским, да еще по требованию Трампа, не только унизит его на фоне президента США в глазах россиян, но и легитимизирует Зеленского, которого Путин называет нелегитимным. Поэтому затягивание переговоров со стороны Кремля имеет целью выиграть время, отсрочив или устранив угрозу введения новых санкций США, а также для завоевания территории Донецкой области и формирования единой позиции стран БРИКС против санкционного давления США", – отметил эксперт.

Сергей Гармаш говорит, что для Киева также стоит задание выиграть время. Но для того, чтоб выгодно для себя формировать позицию Трампа, обвиняя Кремль в нежелании переговоров, а также, для формирования реальных механизмов гарантий безопасности от союзников; ослабления противника интенсификацией ударов по его территории, и, возможно, для подготовки операции по подобию Курской. Если Путин хочет обмена территорий, то менять Киеву лучше российские на украинские, а не украинские на украинские.

"Однако, при всем при этом нужно учитывать один очень важный аспект. Если правдивы публикации о диалоге президента США с Макроном, где Трамп рассматривает "сделку" Украины с РФ, как личное одолжение ему со стороны Путина, то фактор встречи между Зеленским и главарем РФ может стать определяющим для личного эмоционального отношения Трампа к тому, кто эту встречу саботирует. А это будет означать реальное давление на виновника. И для Зеленского, и для Путина жизненно важно не допустить такого давления на себя. Поэтому дипломатическая игра вокруг этой встречи должна быть ювелирной. И поэтому, нельзя исключить на 100%, что такая встреча состоится в ближайший месяц. Хотя шансы на то, что она состоится в эти сроки – 20 против 80. Единственное, что можно утверждать со 100% уверенностью, — что даже, если встреча состоится, то никаких конечных решений на ней принято не будет. Это будет лишь очередное па дипломатического танго", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Подытоживая, Сергей Гармаш отметил, что для Украины сейчас лучшая позиция соглашаться на встречу с Путиным, и даже на обсуждение с ним территориального вопроса. Любые "нет", должны исходить из Москвы. Тогда есть серьезный шанс, что под воздействием общественного мнения, давления Европы и исходя из личной уязвленности поведением Путина, Трамп начнет политику "к миру через силу".

Путин не может согласиться на встречу с Зеленским

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, что встреча между президентом Зеленским и Путиным не состоялась и не состоится даже через две недели по понятным причинам. Это уже де-факто подтвердил официально и министр иностранных дел России Лавров.

"Ведь "проработать все вопросы" до встречи глав двух государств, что с точки зрения Лаврова является предпосылкой для встречи президентов двух стран невозможно, учитывая их сложность и имеющиеся разницы в позициях сторон. Кроме того, Путин считает Зеленского нелегитимным президентом, о чем он постоянно повторяет уже больше года. Поэтому встреча с ним, а тем более достижение мирных договоренностей, является для него дискредитацией самого себя среди так называемых "ультрапатриотов" в самой России. А потому рассуждать о том, где эта встреча может состояться в Будапеште, Вене, Женеве и т.п., не имеет сейчас никакого смысла", – прокомментировал эксперт.

Также Максим Яли говорит, что в этом же разрезе абсолютно невозможно признание аннексии оккупированных территорий со стороны Украины. Ведь это противоречит Конституции Украины, запрещающей признавать аннексию украинских территорий. Потому Зеленский никак не может это сделать легитимно, удовлетворив желание Кремля.

"А для внесения изменений в Конституцию необходимо 2/3 голосов, что абсолютно нереалистично, ведь это будет означать для каждого депутата, кто проголосует за такие изменения, политическое самоубийство. А если мирные договоренности будут достигнуты, то это будет означать проведение выборов, на чем настаивает и сам путин. Поэтому это невозможно ни с юридической точки зрения, ни с политической", – подытожил политолог.

Читайте также на портале "Комментарии" - Зеленский ответил, есть ли уже договоренности с русскими о его встрече с Путиным.