Зеленский ответил, есть ли уже договоренности с русскими о его встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что абсолютно никак не продвигается подготовка к его двусторонней встрече с российским диктатором Путиным. Об этом глава украинского государства заявил во время совместной с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пресс-конференции в Киеве.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Говоря о разговорах с партнерами в Вашингтоне, президент отметил, что у Украины нет никаких договоренностей с русскими, но есть договоренности с президентом Трампом.
Владимир Зеленский отметил, что не хочет, чтобы "мы ставили любые условия, которые потом кто-то будет использовать как преграды к окончанию войны".
