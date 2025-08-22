Зеленский ответил, есть ли уже договоренности с русскими о его встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что абсолютно никак не продвигается подготовка к его двусторонней встрече с российским диктатором Путиным. Об этом глава украинского государства заявил во время совместной с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пресс-конференции в Киеве.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Говоря о разговорах с партнерами в Вашингтоне, президент отметил, что у Украины нет никаких договоренностей с русскими, но есть договоренности с президентом Трампом.

"И он единственный человек, который сегодня может остановить Путина. На мой взгляд. И мы договорились о том, что правильно перейти в дипломатическое направление. Я поддержал это направление, которое предложил президент Трамп. Мы говорить о трехсторонней встрече, которая нужна. Потом у него была связь с русской стороной и он сказал: "Давайте сначала сделаем двусторонний трек". И это предложение русских, он сказал... А потом – трехсторонний", — отметил глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что не хочет, чтобы "мы ставили любые условия, которые потом кто-то будет использовать как преграды к окончанию войны".

"Поэтому я сказал: мы готовы. Желательно было бы сразу трехсторонний формат. Но если президент Трамп говорит, что именно в таком формате мы можем дальше говорить, мы готовы поддержать двусторонний трек, а затем — трехсторонний трек. Давайте говорить о дате и говорить о месте", — подчеркнул украинский лидер.

