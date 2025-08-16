Кто выиграл от встречи на Аляске: что это значит для Украины

Западные СМИ пестрят заголовками о победе Путина и поражении Трампа по итогам саммита на Аляске. По факту даже пресс-конференции по итогам переговоров не было. Два лидера лишь озвучили ряд тезисов, лишив возможности журналистов задать вопросы. Как успех Путина называется то, что встреча на Аляске дала возможность России окончательно выйти из изоляции и выиграть время на продолжение войны без введения новых санкций. Так ли это? Почему встреча закончилась безрезультатно? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Трамп изменил свою позицию

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович так прокомментировал ситуацию:

"Встреча в большей степени закончилась безрезультатно для Дональда Трампа, поскольку он изначально делал ставку на внедрение режима прекращения огня или режима перемирия. Но после встречи на Аляске, судя по всему, отказался от этой идеи, по крайней мере, его общение с европейскими лидерами и с Зеленским свидетельствует о том, что он принял план Путина – без перемирия, сразу переходить к мирному договору. О чем, кстати, отмечали и отдельные представители государства-агрессора, мол у них такая идея и вроде бы она зашла Трампу. Конечно, если смотреть с той точки зрения, кто получил больше каких-либо бонусов от этой встречи, то однозначным победителем здесь является Путин. Поскольку он сумел выйти отчасти и из международной изоляции, и смог представить Трампу свое видение завершения войны в Украине, которое явно пересекает некоторые "красные линии", определенные нашим государством. И Трамп, как минимум, предложил этот вариант рассмотреть Украине".

К тому же, добавляет эксперт, если смотреть на ситуацию чисто информационно, имиджево, то Путин выглядел даже несколько сильнее Трампа, несмотря на то, что они оба достаточно странно вели себя во время этой встречи. Путин производил впечатление более удовлетворенного этой встречей.

"Трамп уже потом пытался сохранить хорошую мину при плохой игре, когда, собственно, комментировал произошедшее. Говорил о том, что встреча была чрезвычайно успешной и он ее очень высоко оценивает, но та критика, которая уже рушится на Трампа, в основном в средствах массовой информации, причем что интересно, как демократического, так и республиканского толка, скорее всего, заставит его несколько пересмотреть свои позиции и возможно попытаться выйти на другой сценарий. Поскольку фразы о том, что Украина должна принять решение или Это решение не обязательно может понравиться Украине выглядят именно как проявление слабости. Речь идет о стране на которую напали и выходит так, что Трамп хотя бы частично, опосредованно, но становится на сторону страны-агрессора. Это вряд ли может повысить его имидж и рейтинг, в том числе внутри Соединенных Штатов. Поэтому я не удивлюсь, если в ближайшее время, включая понедельник, когда должна быть встреча с Зеленским, произойдет определенная трансформация заявлений Трампа. Они будут уже не столь однозначны, не насколько будут учитывать позицию Российской Федерации", – отметил Игорь Рейтерович.

Эксперт предполагает, что может также состояться попытка найти компромиссный вариант, который позволит и Трампу сохранить лицо, и собственно не поставит перед Украиной вопрос, на который мы точно не можем дать ответ, поскольку он будет затрагивать фактически отказ от определенных территорий, или даже юридическое признание этого факта.

"Так что тактически Трамп точно проиграл. Думаю это все уже признали, включая его сторонников. Но стратегически он все же может еще вернуться в игру и может изменить ситуацию в свою пользу. Будем надеяться, что в пользу Украины в том числе", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Украина – только производная процессов

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич считает, что на ситуацию нужно смотреть шире. РФ пытается влиять через экономику и геополитику. Предлагает Трампу выгоду тут и сейчас, а также расторговывает тему участия в сдерживании КНР. Тем более, что Путин, а также Ушаков прекрасно осознают, что Москва всё быстрее движется к статусу критически зависимой от Пекина территории. На основании этого Кремль пытается выторговать политические уступки, которые бы позволили РФ подтвердить свои амбиции на сатус геополитического центра. То есть перевести разговоры о двухполярном мире в трёхполярный. И Украина лишь производная — важная, но всё же производная — этих процессов.

"Для США тема №1 – конкуренция с КНР. И тут Вашингтону важно продемонстрировать политическое лидерство в "спорных" регионах. К таковым, например, относится Ближний Восток, Южный Кавказ и, да Украина. Увы, но запись в Конституции о евроатлантическом выборе важна для граждан Украины. В США своя Конституция и свои интересы. Поэтому по украинскому направлению для Трампа важна скорость и условное "американское лидерство" в процессе. А также ситуация, при которой Украина, как минимум, не проигрывает окончательно. Для Вашингтона актуальна идея о треугольнике противостояния Вашингтон-Москва-Пекин, где американский интересы – не допустить слияния интересов Москвы и Пекина. Поскольку ключевая проблема для США сегодня – это КНР, для Трампа вполне приемлемо и желанно обсуждать и договариваться об экономических проектах и экономико-политическом взаимодействии с РФ. И, как следствие, США не заинтересованы в полном поражении и кризисе в России. Увы, для нас", – отметил Игорь Тышкевич.

Он добавляет, все это трагикомично, но ситуация, когда поражение любой из сторон не выгодно, актуальна как для США, так и для КНР. Для них обоих также невыгодно подтверждение геополитических амбиций России на статус третьей мировой супердержавы. "Делить мир" на двоих проще и более прибыльно, если использовать логику Трампа. Поэтому идея Путина об усилении в результате войны находит лишь частичное понимание – до статуса мощной региональной державы, но не более.

"Для Китая выгодна ситуация, когда Трамп всё же обратится за помощью в разрешении проблемы. Это подтверждение статуса КНР и открытые двери для расширения своего влияния в Восточной Европе. Причём делать дополнительные шаги Пекину не обязательно — накопившиеся противоречия между США и Китаем должны быть урегулированы либо серией встреч, либо встречей на высшем уровне, которая состоится. То есть Си понимает, что время работает против Трампа. И вот тут возвращаемся к теме Украины. Путин понимает, что Трамп ограничен во времени, но очень хочет договориться. Логично, что в таких условиях выставляется как можно больше политических требований. И демонстрируется готовность быстро договариваться и держать слово в других направления, что и произошло вчера. Пока двое говорили, в РФ заработали заблокированные ранее сервисы Google, а в российское законодательство внесены изменения, которые позволяют американской Exxon вернуть свои 30% проекта "Сахалин-1", – отметил Тышкевич.

По его словам, Путину нужно время. Для того, чтобы попробовать "дожать" Украину, а также как фактор, который заставляет Трампа быть более покладистым: каждые дополнительные сутки "консультаций" означают "минус сутки" для Трампа перед большим разговором с Си.

"Путин время получил. Но и Трамп получил следующий раунд уже с Зеленским под его "мудрым руководством". Для нас это означает активность на фронте и активизацию мобилизационных мероприятий в РФ", – подытожил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — в МИД назвали приоритет Украины: что изменилось после саммита на Аляске.



