На Западе сделали новое заявление о требованиях Путина к Украине: есть ли смысл продолжать диалог

Путинский режим во время нынешних переговоров по завершению войны сознательно озвучивает условия, которые нереально принять. Эти требования невозможно воплотить в жизнь. Такое заявление в программе One Nation на телеканале Fox News сделал президент Финляндии Александр Стубб.

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

Финский лидер отметил, что Кремль применяет "типичную российскую тактику переговоров". Сначала озвучиваются абсолютно неприемлемые требования, а затем начинается отступление от них.

Президент также отметил, что для американской аудитории важно понять суть территориальных претензий РФ. Как пояснил финский президент, требования Путина к Украине можно сравнить с тем, если бы США должны были отдать Флориду, Джорджию, Южную и Северную Каролину, Вирджинию и Мэриленд, а также создать коридор для атаки Нью-Йорка.

Стубб отметил, что такие требования являются нереалистичными, и Кремль это осознает. В то же время он напомнил, что Россия с 2014 года пытается полностью захватить Донбасс, однако даже за 12 лет ей это не удалось.

"Он контролирует 75% Донбасса, но на это ушло 12 лет, и 50% было захвачено сразу в начале. Поэтому продвижение происходит очень медленно", — подчеркнул президент Финляндии.

