Трамп согласовал с РФ "обмен" территориями: что должен принять Зеленский

Несмотря на то что на первый взгляд по итогам саммита на Аляске не удалось достичь конкретных договоренностей об окончании войны в Украине, президент США Трамп объявил, что достиг с российским лидером Путиным принципиальной договоренности. Она заключается в том, что должен произойти "обмен территориями" между Украиной и Россией. Такое заявление Дональд Трамп сделал в интервью Fox News по итогам встречи.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома несколько раз акцентировал, что теперь главный вопрос – чтобы Украина приняла те договоренности, которых он достиг с Путиным.

"Украина должна согласиться, и президент Зеленский должен согласиться", – заявил Трамп, не уточняя суть договоренностей.

"Сейчас это вопрос прежде всего к президенту Зеленскому, чтобы это (мирное соглашение – ред.) произошло, а также в определенной степени европейских наций... Есть хороший шанс, что это произойдет", – добавил президент.

Трамп не стал сам называть договоренности, которые способны вызвать проблемы в их одобрении Украиной, но телеведущий уточнил, корректна ли его информация об этом сложном пункте о том, что должен состояться обмен территориями, в результате чего РФ получит еще больше территории, чем было, а Украина должна получить меры безопасности, которые не будут связаны с НАТО. Дональд Трамп ответил утвердительно.

"Именно об этих вопросах мы вели переговоры и по этим вопросам по сути договорились, очень договорились... Мы очень близки к соглашению, и Украина должна на это согласиться. Хотя возможно, что они скажут "нет"", – заявил президент США.

Трамп оценил возможность заключения сделки как "50 на 50".

