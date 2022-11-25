На Западе кончается оружие. Что делают союзники Украины

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Slava Kot
Выступившие союзниками Украины страны начинают искать, где можно купить оружие для обеспечения собственной безопасности и возможной отправки в Украину. Помимо поисков военные компании также увеличивают мощности производства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Запад ищет оружие для Украины. Фото: из открытых источников
Западные страны ищут возможность увеличить производство противотанкового оружия и новых систем ПВО. Кроме того, Запад в поисках артиллерийских снарядов, ведь ВСУ ежедневно выстреливает 5-6 тысяч боеприпасов.
После нападения России на Украину страны Европы увеличили расходы на оборонную сферу, но промышленность еще не успела набрать необходимые мощности. Это вызвало серьезную обеспокоенность во время последнего саммита НАТО в Брюсселе, пишет Politico.
Несмотря на не очень позитивную динамику в возобновлении оружия, союзники Украины уверены, что санкции избивают по Путину еще больше.
Несмотря на то, что Российская Федерация готовилась к войне и накопила военные запасы, именно из-за санкций Путину приходится покупать оружие у Северной Кореи и Ирана.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США хотят покупать оружие для Украины у неожиданного союзника.
Также "Комментарии" писали, что в России заканчиваются иранские дроны-камикадзе.
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Чекаємо радісних повідомлень бородатих пропагандистів про якусь бавовну в Севастополі, щоб потім сидіти без світла Інтернету води. Корумпований Карла вже не простий повертач кордонів 1991 та стягувач трільонних репарацій з Росії. Він вже і розброювач Росії і позбавляч її ядерної зброї. Коли ще більше клоунади від сучасного Нерона?