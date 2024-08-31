На Западе хватаются за голову: как Путин сделал так, что россияне сами соглашаются на смерть

В попытке уничтожить Украину российский диктатор Владимир Путин создал у себя в стране странную экономическую модель, при которой для россиян выгоднее умереть на фронте, чем жить и работать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет французская газета Le Monde.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, Кремль всеми силами стремится привлечь новых добровольцев для отправки на линию фронта. Заманивать пытаются огромными денежными выплатами, которые идут из федерального и региональных бюджетов.

В июле Путин решил удвоить ежемесячную зарплату контрактников, участвующих в "СВО" со 195 000 рублей до 400 000 рублей (4,4 тысячи долларов). Это в десять раз больше, чем средняя зарплата российских военных в мирное время.

К этому добавляется единовременный бонус в размере 1,2 миллиона рублей (13 тысяч долларов), выплачиваемый за подписание контракта. К этому безналоговому доходу прилагаются различные привилегии для военнослужащих и их семей, в том числе льготная ипотека, поступление в самые престижные вузы страны без вступительных экзаменов, комфортная пенсия и социальный статус.

А в случае гибели на фронте такого добровольца его семья получит космические по российским меркам 11 миллионов рублей (более 120 тысяч долларов). Правда, тут сумма сильно зависит от региона.

"Появилась странная экономическая модель, согласно которой мертвый россиянин зарабатывает для своей семьи больше, чем живой. Фактически, если мужчина решит пойти воевать и умрет в возрасте между 30 и 35 годами, то есть в возрасте, когда он наиболее активен и находится в лучшей форме за всю свою жизнь, его смерть будет более "выгодной" с экономической точки зрения, чем его будущее", – пишет Le Monde.

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