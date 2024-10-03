На Западе говорят, что после потери Угледара к Киеву появились серьезные вопросы: о чем речь

Пока нет оснований говорить, что оккупация Угледара станет большой победой для России, особенно учитывая цену, за которую был получен этот город на Донбассе. Но и к стратегии Украины есть серьезные вопросы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкая газета "WELT".

Угледар

Издание отмечает, что за два с половиной года войны российские оккупанты совершили несколько неудачных попыток захватить Угледар штурмом. В сети есть множество видео и фотоподтверждений того, как россияне теряли огромное количество техники и живой силы, пытаясь прорваться к городу-крепости. В конце концов трофеем россиян стал совершенно разрушенный город, где от довоенных 14 тысяч жителей осталась едва ли сотня.

"Это не похоже на освобождение, которое хотел бы видеть Кремль в данном случае", — пишет автор публикации.

Отмечается, что с военной точки зрения достижение россиян тоже не так очевидно. Хотя город действительно дает преимущество высоты, ведь лежит на холме и еще и имеет многоэтажную застройку, наступать все равно придется самим россиянам. И делать они это будут в голой степи, которая лежит дальше на север. А с ухудшением погоды делать это придется в сплошной грязи.

Авторы материала задаются вопросом, насколько неизбежной для Украины была потеря Угледара. Для операции в Курской области Киев накопил войска, которые можно было использовать для обороны Угледара.

"План сделать Путина более готовым к переговорам путем оккупации частей российской территории, кажется, пока не работает. Оптимисты в Киеве, пожалуй, ответили бы: "Крепость Угледар" выполнила свою задачу и стоила российской армии ресурсов на два с половиной года. Теперь надеются, что путинские войска увязнут в грязи украинских степей. Ближайшие месяцы покажут, правы ли они", — подытожил автор.

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