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На Западе бьют тревогу: что может привести к обвалу фронта в Украине

По информации FT, захват Покровска может подорвать оборону ВСУ

сегодня, 09:40
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Кравцев Сергей

Российское командование не ставит своим приоритетом любой ценой выбить ВСУ из Курской области. Цель Кремля не изменилась. Москва хочет захвата новых территорий, поэтому украинским войскам приходится отступать на востоке Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье "Financial Times".

На Западе бьют тревогу: что может привести к обвалу фронта в Украине

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, захват Покровска может подорвать оборону ВСУ на остальных территориях региона, поскольку он служит транспортной магистралью к Краматорску и Константиновке, а также обеспечивает автомобильное сообщение с центральной Украиной.

По данным британского Минобороны, оккупационные войска находятся в пределах 10 километров от города, однако их продвижение может замедлиться после приближения к более застроенным районам. Российских захватчиков видели в Селидово, сам Покровск покинули уже тысячи людей.

Решение Москвы оставлять свои силы на Донбассе является одной из причин того, что россияне не могут вытеснить украинские войска с собственной территории. В американском Институте изучения войны говорят, что командование РФ "крайне неохотно" отводит боеспособные подразделения из прифронтовых районов вокруг Покровска и Торецка.

Российские военкоры сообщают о переброске бойцов 15-й мотострелковой и 1-й Славянской мотострелковой бригады. Также оккупанты перебросили силы с менее приоритетных участков фронта в Харьковской и Запорожской областях.

Читайте также на портале "Комментарии" — заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин у себя в Telegram отметил, что Покровское направление стало самым горячим на фронте. Там продолжаются тяжелые бои. Прогнозы развития событий неутешительны. Потеря Покровска для Украины может иметь серьезные последствия. 

"Потеря Покровска для Украины действительно может иметь чрезвычайно серьезные последствия. При таком сценарии у российской армии будет сразу несколько вариантов для дальнейших наступательных действий", — отметил он.




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Источник: https://www.ft.com/content/5098286c-24a9-45b1-b7c7-6d5f930ad253
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