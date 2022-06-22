На юге Украины ВСУ уничтожили склад боеприпасов, а на острове Змеиный ЗРК и РЛС: подробности

Обстановка на юге Украины стабильно напряженная, но контролируемая. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Враг продолжает ведение боевых действий на определенном рубеже обороны.

"Применяет тактику рассредоточенных, но почти одновременных ракетных ударов в сочетании с системами залпового огня или артиллерией.", — сообщает ОК "Юг".

За прошедшие сутки (21 июня) украинские ракетно-артиллерийские и другие подразделения на юге Украины выполнили 150 огневых заданий, а авиацией нанесены удары по противнику.

Подтвержденные вражеские потери за сутки составили:

• 49 оккупантов;

• две самоходных гаубицы "Мста-С";

• один тягач;

• одна станция РЭБ;

• один склад боеприпасов;

• пять единиц бронированной и автомобильной техники.

"В продолжение операции по поражению вражеских подразделений на острове Змеином, зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику. Окончательные результаты дознаются.", — ОК "Юг".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что авиация ВСУ нанесла несколько ударов по российским войскам: уничтожены склады боеприпасов и техника. В небе над Украиной сбиты еще несколько вражеских беспилотников. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье.

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