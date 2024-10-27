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На юге Донецкой области разваливается разваливающийся фронт: Bild пишет о тяжелой ситуации для ВСУ

По мнению Репке, такими темпами России еще нужно полгода, чтобы достичь Днепропетровской области.

сегодня, 19:10
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Лиля Воробьева

На юге Донецкой области украинский фронт очутился под угрозой серьезного прорыва. Об этом сообщил военный аналитик газеты Bild Юлиан Репке в соцсети X (бывший Twitter).

На юге Донецкой области разваливается разваливающийся фронт: Bild пишет о тяжелой ситуации для ВСУ

Фронт ВСУ на Донбассе (фото из открытых источников)

По его данным, за последние три дня российские силы оккупировали несколько населенных пунктов, среди которых Богоявленко, Екатериновка, Измайловка, Александрополь, Горняк, Селидово, Шахтерское и Вишневое.

"Фронт обрушивается на юге Донецкой области. В региональном масштабе это означает потери от 2 до 5 километров в сутки. С такими темпами России может понадобиться около полугода, чтобы достичь Днепропетровской области", – отметил Репке.

Аналитик также подверг резкой критике западные страны за недостаточную поддержку Украины, отметив, что "нынешняя помощь Запада приводит к проигрышу Украины прямо на наших глазах". Он призвал к немедленному увеличению поставок оружия, отмене ограничений, усилению защиты украинского неба силами НАТО, а также к реальным санкциям против России и его посредников. "Из-за того, что почти весь ЕС и США не готовы сделать что-либо из этого списка, мы почти пассивно наблюдаем за катастрофой", – подчеркнул журналист.

В то же время украинский военный блоггер с позывным "Алекс", автор Telegram-канала "Офицер", признал, что ситуация на Донетчине чрезвычайно сложна, но не согласился с утверждением об обвале фронта, отметив, что удержание позиций остается возможным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне могут оцепить украинский город на Донбассе. Российские войска могут попытаться частично окружить Селидово, чтобы заставить украинских военных отступить. Такое мнение высказал военный обозреватель Дэвид Акс в своей статье для издания Forbes.



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Источник: https://x.com/JulianRoepcke/status/1850524555879616519
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