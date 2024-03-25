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На «Ямале» и «Азове» никто не остановится. В ВМС назвали новые цели для атак

Украинские силы продолжают методически уничтожать вражеский флот, об этом в эфире 24 канала сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, у ВМС есть новые цели для ударов

сегодня, 18:50
Автор:
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Ткачик Олеся
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В последнее время Силы обороны продолжают уничтожать российский флот в Черном море. В частности, недавно были атакованы БДК "Ямал" и "Азов". Однако, как отметил Плетенчук, у врага еще есть корабли, которые являются потенциальными целями для военно-морских сил.

На «Ямале» и «Азове» никто не остановится. В ВМС назвали новые цели для атак

Дмитрий Плетенчук

По его словам, первоочередными целями для украинских военных станут корабли захватчика, несущие наибольшую угрозу для Украины. Речь идет о кораблях, из которых по территории Украины выпускают крылатые ракеты.

Как отметил Плетенчук, таких кораблей в составе Черноморского флота РФ есть десяток. Именно поэтому они представляют угрозу для Украины, а значит, являются первоочередными целями для военных.

По словам спикера военно-морского флота, Вооруженные силы имеют амбициозные планы по Черноморскому флоту страны-агрессора. Он подчеркнул, что ВСУ планируют полностью уничтожить флот захватчика. Впрочем, добавил Плетенчук, для этого нужно время и соответствующее оружие.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на территории оккупированного Крыма 23 марта Силы обороны могли также повредить еще один корабль оккупантов "Иван Хурс". Он, по словам Плетенчука, может стать третьим в списке после повреждения БДК "Ямал" и "Азов". Информация о поражении этих двух кораблей подтверждена, один из них отправился на ремонт.

Кроме того, Плетенчук сообщил, что у страны-агрессора до полномасштабного вторжения было 13 кораблей такого рода, а сейчас в строю осталось всего три корабля.

Также известно, что Украина активно наносит удары не только по вражеским кораблям и территории аннексированного Крыма, но и по российским НПЗ. Для этого она использует дальнобойные дроны собственного производства "Лють".





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Источник: https://24tv.ua/urazhennya-chornomorskogo-flotu-rosiyi-yaki-nastupni-tsili-sil_n2521758
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