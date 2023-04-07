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На войне в Украине погиб еще один грузинский доброволец

Уроженец города Зугдиди, грузин – Арсен Кецбая, погиб на войне в Украине. Последние годы жизни он провел в рядах ВСУ, пишут «Комментарии» со ссылкой на «Новости-Грузия»

сегодня, 15:15
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Автор:

Белоокая Ира

Обстоятельства и дату смерти бойца не уточняют. Но ниже в грузинском СМИ отмечают: это четвертое с начала апреля сообщение о гибели грузинского бойца в Украине.

На войне в Украине погиб еще один грузинский доброволец

Доброволец из Грузии, воевавший за Украину, погиб

Первое апреля стало известно о смерти Михеила Мазанашвили, ему было 29 лет. Через два дня поступило известие о гибели Вахтанга Барабадзе и Давида Кучукяна. Военные "упали в бою" под Бахмутом.


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О первых добровольцах из Грузии, умерших на войне в Украине стало известно в марте прошлого года. Тогда, под Ирпенем, от рук русских окупантов погибли Давид Ратиан и Гиа Бериашвили.

Из открытых источников известно, что в войне на украинской территории погибли 40 граждан Грузии и уроженцев Грузии, имеющих гражданство Украины. Грузинский батальон добровольцев активно поддерживает силы украинской армии с первых дней полномасштабного вторжения.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что Запад заставляет Грузию открыть второй фронт войны против России. Как реально, что Грузия будет вести военные деяния против РФ? На что направлено заявление Нарышкина? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Читайте на сайте "Комментарии", что Подоляк ответил премьеру Грузии, который заявил, что Грузия "больше заслуживает" кандидатства в ЕС, чем Украина. Напомним, "Комментарии" писали, на фоне усиливающейся агрессии Российской Федерации и сообщений о ее вероятном вторжении на территорию Украины в ближайшее время, известные грузины записали видеоролик в поддержку нашего государства. Соответствующее видео на странице Facebook разместил грузинский телеканал Formula.






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Источник: https://www.newsgeorgia.ge/s-nachala-aprelja-v-ukraine-pogibli-uzhe-chetvero-gruzinskih-bojcov/
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