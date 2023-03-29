На войне в Украине погиб депутат из Бурятии

На войне в Украине погиб бывший ветеринар, депутат сельского поселения из Бурятии Даша Дарижапов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на росСМИ.

Буряти гинуть за "русский мир"

На несправедливой войне Путина уроженец Бурятии был старшим вычислителем мотострелкового батальона. Младший сержант Дарижапов погиб 18 марта 2023 года под Угледаром, сообщают СМИ Бурятии.

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"Родился в селе Хуртага Закаменского района Республики Бурятия 13 января 1988 года, — рассказывают росСМИ биографию уничтоженного украинскими защитниками захватчика. — После успешного окончания училища был призван в ряды Вооружённых сил РФ, службу проходил в Московском военном округе. После армии вернулся в родную Хуртагу, трудился ветеринаром-санитаром. В 2018 году поступил в БГСХА на ветеринара. После окончания работал ветеринарным врачом в селе Хуртага. Был депутатом Совета депутатов сельского поселения "Хуртагинское". 21 сентября 2022 года был призван на военную службу по мобилизации. Погиб в бою от осколочных ранений близ города Угледар в селе Никольское Донецкой области. Представлен к Ордену Мужества посмертно".

Попрощаются с экс-депутатом его земляки 31 марта.

Накануне, стало известно об уничтожении в Украине тезки главы Минобороны РФ — уроженца Хакасии Шойгу Сат.

Тем временем, многие эксперты оценивают привлечение Путиным к войне в Украине малых народов, как скрытый геноцид этих наций.

Чему способствуют некоторые буддистские ламы, которые оправдывают войну — одного из них накануне наградил Путин.

"Пока мы, буддисты, живём на этой земле, мы всегда кому-то должны", — заявлял бурятский лама Аюшеев в интервью "Известиям" в конце сентября 2022 года. — Мы должны своим родителям, своему народу, а в первую очередь — своей Родине. Вот [сейчас] пришло время вернуть долг Родине. Если призвали, [буддист] должен, как мужчина, ехать. Мужчина должен защищать, если надо — воевать, побеждать и возвращаться к своей семье. Тут никаких вариантов как бы особо нету".



