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В Украине ликвидировали тезку Шойгу

Российскому оккупанту было 22 года

сегодня, 17:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Во время боев в Николаевской области украинские военные ликвидировали уроженца Хакасии, чье имя созвучно с фамилией главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, уроженца российской республики Тува. Как передает издание "Комментарии", о ликвидации оккупанта сообщил Telegram-канале "Николаевский Ванек", который также опубликовал документы уничтоженного россиянина. 

В Украине ликвидировали тезку Шойгу

На Николаевщине ликвидировали тезку Шойгу. Фото Николаевский Ванек

"На Николаевщине застрелили Шойгу. Подробности позже", – говорится в сообщении.


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Из информации на документе следует, что ликвидированный захватчик по имени Шойгу Эмер-Оолович Сат должен был в ноябре отпраздновать 23-летие, если бы ведомство его тезки не отправило парня умирать в Украине.

Стоит напомнить, это не первый российский "воин" с красноречивым именем, которого ликвидировали в Украине. Ранее украинские защитники уничтожили 22-летнего курсанта РПЦ Соловьева – тезку топ-пропагандиста Кремля.

По состоянию на 28 марта 2023 года потери России, развязавшей захватническую войну против Украины, превысили 171 тысячу. За последние сутки украинские воины уничтожили 570 оккупантов.

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