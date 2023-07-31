На войне с россиянами погиб украинский актер

Во время войны с российскими захватчиками был убит украинский актер Евгений Светличный.

Евгений Светличный (фото из открытых источников)

Об этом проинформировал в режиссер и экс-политзаключенный Олег Сенцов на своей странице в социальных сетях.

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"В 2021 году он сыграл в фильме "Носорог". "Жека Светличный. Спортсмен, актер, воин. Погиб как герой, защищая нашу родину", — сообщил Олег Сенцов.

На странице 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС "Волки Да Винчи" информируют, что актер погиб как Герой, выполняя с собратьями боевое задание на Харьковском направлении.

Кроме Светличного, выполняя боевое задание на Харьковском направлении, погибли другие бойцы Владимир "Электрик" Паращишин, Юрий "Крис" Криса и Алексей "Тихий" Найда. Выполняя боевое задание под Бахмутом был убит захватчиками Давид "Вольт" Ищенко.

"Они встали на защиту Родины и отдали ей дороже всего — свою жизнь. Каждая гибель воина — большая потеря для нации, каждая гибель Волка — большая потеря для стаи. Помним и мстим", — отмечают их фронтовые собратья.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в боях за Бахмут погибли два американских добровольца. Два американца погибли, участвуя в боевых действиях в Украине как добровольцы.

Телекомпания заявила, что Эдвард Уилтон и Грейди Курпаси погибли в бою, в результате чего общее число погибших американцев достигло как минимум восьми человек, передает Голос Америки. Уилтон, 22-летний житель Марианны, штат Флорида, погиб 7 апреля в боях за Бахмут, сообщил АВС News его сводный брат Паркер Каммингс.

Сообщается, что Курпаси в последний раз видели в апреле 2022 года, а в июне его объявили пропавшим без вести, сообщила АВС News. Осенью прошлого года его семья заявила, что, по их мнению, он находится в критическом состоянии в больнице в контролируемом Россией Донецке, но не ясно, когда именно была подтверждена его смерть и вообще он был госпитализирован.





